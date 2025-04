¿Precios accesibles?: Kel Calderón lanzó línea de perfume y maquillaje en compañía de sus padres y con homenaje a Claudio Iturra

En compañía de sus padres, Raquel Argandoña y Hernán Calderón, la influencer Kel Calderón lanzó su propia línea de maquillaje Show your Karacter y perfume de nombre Etienne x Kel.

En el evento que reunió diversas celebridades, también realizó un emotivo homenaje a su amigo Claudio Iturra, el periodista de viajes que falleció en mayo del 2024, a sus 43 años de edad.

“Es el perro de un gran amigo mío, de Claudio (Iturra), que lamentablemente hoy no puede estar, pero está representado de esa manera”, dijo en relación a las imágenes de la campaña, donde luce totalmente de negro, acompañada del perro del animador, de nombre Rocco.

Lo que también destacó en la glamorosa velada fue la presencia de sus padres, quienes desde su titulación como abogada volvieron a reencontrarse como familia. Su madre, Raquel Argandoña le dedicó sentidas palabras a su máximo orgullo.

Raquel Argandoña, Kel Calderón, Hernán Calderón (Rodrigo Mejías)

“Hoy no solo hablo como mamá, sino como una mujer profundamente orgullosa de ver cómo mi hija cumple sus sueños. Kel, verte lanzar tu propia línea de maquillaje y perfume no solo me emociona, ¡me inspira!. Has trabajado con pasión, dedicación y estilo como solo tú sabes hacerlo. Felicitaciones mi amor, este es solo el comienzo. Brilla con luz propia, siempre“, agregó bastante emocionada la animadora.

¿Cuántos valen los productos de belleza?

Paletas de sombras: De textura cremosa, ultraligera y acabado profesional, están disponibles en los tonos Non Negotiable y Sexy & Chill, con seis colores cada una. $11.990.

Delineador de ojo en plumón: Draw The Line, en negro intenso, es un delineador líquido de larga duración y resistente al agua. $7.990.

Lip Serum: I Got This y Own The Glow son los tonos en los que vienen estos serum labiales, en formato de barra retráctil, que otorgan volumen, nutrición e hidratación. $7.990.

Fragancias: My Self e In Charge son las fragancias que incluye esta colección a base de frutas tropicale y notas amaderadas, $21.990, consignó Tiempo X.

