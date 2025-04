Vecinos de Cathy Barriga la recibieron con cumpleaños sorpresa tras salir de la cárcel

Una inusual escena se vivió la tarde del miércoles 9 de abril en la comuna de Peñalolén, luego de que la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, regresara a su hogar tras 45 días en prisión preventiva. Coincidentemente, la jornada marcaba su cumpleaños número 52, lo que motivó a un grupo de vecinos y simpatizantes a esperarla con una celebración sorpresa a las afueras de su domicilio.

PUBLICIDAD

Durante la mañana, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre Barriga, determinando su reemplazo por arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. La decisión se dio tras una audiencia de revisión de medidas cautelares que se extendió desde las 08:30 horas, en la que participaron abogados defensores y querellantes.

Horas más tarde, la exjefa comunal abandonó la cárcel de San Miguel acompañada de su esposo, Joaquín Lavín León. Al llegar a su residencia, fue sorprendida por un grupo de vecinos del sector que la esperaban con globos rosados, un cartel de “Feliz Cumpleaños” y muestras de afecto. Las imágenes captadas por el medio Plan Perfecto muestran a diversos simpatizantes y adherentes celebrando su cumpleaños y expresando su respaldo.

La también exfigura televisiva, conocida por su paso por el programa Mekano, no entregó declaraciones a la prensa, pero se le vio visiblemente emocionada ante la recepción organizada por su círculo cercano y vecinos. Sin embargo, al momento de dejar la cárcel, la exalcaldesa sí habló con la prensa, a quiénes entregó un escueto pero directo mensaje: “Yo no soy lo que ustedes dicen, ni tampoco soy lo que ustedes me hicieron. Permiso”, señaló.

Barriga enfrenta una investigación por presuntos delitos vinculados a su gestión como alcaldesa de Maipú, en una causa que aún se encuentra en desarrollo. A partir de ahora, deberá cumplir con las nuevas medidas cautelares mientras continúa el proceso judicial en su contra.