“Es abrir un poquito la puerta”: Ignacio Lastra presenta oficialmente a su actual pareja en su nuevo proyecto de podcast

Aunque reconoce no ser muy abierto a mostrar su vida personal en redes sociales, Ignacio Lastra decidió iniciar el primer ciclo de programas de su nuevo podcast presentando a su actual pareja y contando detalles desconocidos de su romance con ella.

PUBLICIDAD

Un proyecto que Lastra viene trabajando hace unos tres meses, y con el que el otrora chico reality espera abordar una serie de temáticas que sus propios seguidores de redes sociales le han pedido.

La revelación de Ignacio Lastra

“El primer capítulo lo hice con mi novia, porque, bueno, la primera temporada consta de 12 capítulos, y llevo grabado cinco hasta el momento. Hice una encuesta donde puse los temas y mi público votó”, contó Lastra respecto de “Il podcast”, su próximo proyecto audiovisual.

“El primero fue grabado con mi novia para hablar un poquito de nuestra historia”, prosigue en conversación con lun.com, donde expone que de los episodios grabados hasta el momento, el “segundo va a tratar sobre la UCI, el tercero sobre el fitness y recuperación, el cuarto sobre nutrición y el quinto sobre el reality”.

“Yo tuve un programa (por YouTube) con el Mario (Ortega, alias Super Mario) que se llamó ‘Bombarderos bizarros’, y le fue bien. Lo pasé bien, pero no me sentía al ciento por ciento”, agrega.

“Cuando lo hice fue como una forma de liberar presión porque en ese entonces (2018) había mucho revuelo por el tema de cómo me veía, pues yo estuve un año en el que nadie me vio hasta que salí en el programa ‘Vértigo’ (ese mismo año). Entonces, ese programa más lo hice para que me vieran hasta por si acaso, para que cuando estuviera en la calle la gente ya me hubiese visto”, puntualiza Ignacio, quien reconoce que “al momento de hacer este podcast quise hacer algo que nunca había mostrado, porque creo que nunca me había puesto a hablar con una polola en un set que no fuera alguno del reality”.

“Nunca tuve la instancia de entrevistarnos, así que ahora me pareció una buena chance, además que las personas siempre me bombardean (por redes sociales) con preguntas para saber un poquito más de mi vida privada, porque yo no muestro mucho (de mi relación actual). Subo un par de fotos y videos sin mucho contexto, porque soy bien reservado con mis cosas”, indica.

PUBLICIDAD

Nunca tuve la instancia de entrevistarnos, así que ahora me pareció una buena chance — Ignacio Lastra

“Esto es abrir un poquito la puerta y la gente también quiere saber cómo me recuperé. Uno me dijo: ‘Te escribí alguna vez que nunca ibas a poder andar sin polera y ahora te veo sin ella en los videos, y me alegra’. Les di vuelta un poco la opinión”, recuerda Lastra, quien asume que “hacer este podcast es para mí un salto de fe”.

“Si no le va bien, al menos me saqué la espinita de la cabeza de que me vean conversando un poco más, dar un mensaje positivo, de esperanza, que se puede”, sincera el modelo, quien asegura llevar “pololeando caleta” con su actual pareja.

“Ella trabaja en el área de salud. Nos conocimos hace dos años y dos o tres meses, llevamos pololeando caleta. No sólo hablamos de nuestra relación en el capítulo, también cómo nos conocimos, las cosas que nos gustan, profundizamos un poco de nuestra vida”, dice.

Ella trabaja en el área de salud. Nos conocimos hace dos años y dos o tres meses, llevamos pololeando caleta — Ignacio Lastra

“La exposición que tuve al salir del reality me ayudó bastante, entonces cuando después (del accidente) me miraban, ya estaba tan acostumbrado que pensaba que lo hacían sólo porque era yo, no por cómo estoy (físicamente). Es un juego en la mente que debí para que esa exposición no me embarre, y yo estoy súper asumido porque te acuestas y levantas mirándote, jamás te olvidas”, finaliza.