“Hay que aceptar que uno ya no cambió a las papás”: La reflexión de Kel Calderón tras polémica filtración de Raquel Argandoña

Hace unas semanas, Kel Calderón terminó metida en un cahuín de aquellos después de que su madre Raquel Argandoña reveló que Pangal Andrade, la expareja de su primogénita, se convertiría en papá por primera vez.

Sin embargó, ni el deportista ni su pareja Melina Noto habían anunciado la noticia, lo que generó una polémica ya que ambos manifestaron su malestar con la animadora. ¿Y cómo es que Kel estuvo involucrada? La gente le apuntó a ella como la fuente de su mamá.

Calderón hizo un comunicado de prensa pidiendo ser excluida de este cahuín, y su madre salió a aclarar que no escuchó esta noticia de la boca de su hija, sino de un grupo de amigos con los que compartió en un casino.

Las declaraciones de Kel Calderón

Esta semana, Kel Calderón estrenó su línea de maquillaje y en el evento se encontraban sus padres, Hernán Calderón y Raquel Argandoña. A propósito de esto, ella recordó que nunca ha podido juntarlos a ambos en sus previos lanzamientos.

“Nunca han podido coincidir mi mamá y mi papá en algún lanzamiento. Siempre uno estaba de viaje o no sé estábamos peleados. Nunca han podido estar los dos. Es bonito poder contar con la presencia de ambos, que no me había pasado”, declaró al programa “Que te lo digo”.

Con respecto a la paternidad de Pangal, ella partió bromeando que “todos mis exs han sido papá. No tengo ni un ex que no ha sido papá, soy de la suerte. A Pangal le deseo toda la felicidad del mundo. No he terminado con todos mis exs bien, pero él es alguien a quien le guardo mucho cariño”.

“Debe ser una lata cuando las exs se ponen a hablar cuando él tiene una relación actual. Aparte, del respeto y del cariño que le guardo, no tengo nada más que decir que desearle toda la felicidad del mundo, van a hacer una familia preciosa. Quiero mucho a su familia”.

Entrando de lleno a la filtración y la polémica que se generó con su mamá, Kel reflexionó que “en esta nueva era de relación con mi familia, intento hablar este tipo de cosas con mis papás en privado. Ya es parte de aceptar que uno ya no cambió a las papás y hay que quererlos así”.