¡Nuevo round! Anita Alvarado no suelta a Daniela Aránguiz y manda nuevo mensaje: “Está sufriendo por sus pecados”

El paso del tiempo no ha borrado las rencillas entre Anita Alvarado y Daniela Aránguiz. La tensión entre ambas, surgida a raíz de la infidelidad del “Mago” Valdivia con la hija de la Geisha, Angie Alvarado, revivió y desató un intercambio de dardos.

PUBLICIDAD

El sarcasmo entonces se hizo presente en la “Cara de Cuica” quien se admitió “halagada” por la carta dedicada por Alvarado a quien dijo no le interesaba responder. “Ya supéreme...Que siga vendiendo su maní, su almendras y todos sus productos porque así también puede ganar plata, no solamente hablando de mí“.

Daniela Aránguiz, Anita Alvarado (Rodrigo Mejías)

Anita, quien no olvidó los insultos que aseguró haber recibido de Aránguiz hace 10 años atrás, entonces tomó una nueva oportunidad para descargarla.

Fue durante un reciente evento de la plataforma Arsmate, donde sacó sus guantes y volvió a lanzar frases contundentes, incluso recordando los dichos de la ex Tierra Brava contra la actriz Mane Swett.

“Yo hice lo que hice por lo que dijo con respecto a la Mane cuando le dijo que era un egoísta; la única egoísta aquí eres tu que no deja que ese hombre sea libre, ame a quien ame. Con respecto a los hijos, ojalá que no seas egoísta cuando a él le toque visita y le toque estar con su pareja y sus hijos, que no meta la lengua ahí porque eres una víbora”.

En una parte de su mensaje, lanzó advertencia a Daniela para que hiciera silencio y aseguró que “ella está sufriendo por todos sus pecados, todo cometemos errores porque somos humanos, pero ella es maldadosa”.

La respuesta de Aránguiz

La panelista de “Sígueme”, Daniela Aránguiz, entonces volvió a ningunear a la ex Geisha dejando en claro que ha pasado la página de su relación con “Mago” Valdivia.

“Han pasado 15 años, imagínate, es un tema que no me interesa. Porque al final le haces un favor, así la llaman de un programa, se sienta, habla y no tengo nada que decir”, exclamo en “Hay que decirlo”.