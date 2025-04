Silvio Rodríguez anuncia gira por Latinoamérica y Chile será su primer destino

Fue en octubre de 2018 la última vez que Silvio Rodríguez visitó el país, año en que si bien tenía agendado solo dos conciertos, tuvo que agregar otras dos presentaciones más -una en la Quinta Vergara- debido a la rápidez con que se agotaron las entradas para sus dos primeros espectáculos en el Movistar Arena, en Santiago.

PUBLICIDAD

Siete años después, el cantautor y poeta cubano informó que volvería a Chile para fines de septiembre, en una gira que también incluye otros 4 países más de América Latina.

En su cuenta de Instagram, Silvio Rodríguez señaló que “este pequeño encuentro es para anunciar una próxima gira por Latinoamérica, cinco países, que va a ser entre finales de septiembre y principios de noviembre de este 2025“.

El compositor de “Fusil contra Fusil”, indicó que “los países van a ser, en este orden: Chile, Argentina, Uruguay, Perú Y Colombia”.

Finalmente, Silvio, de 78 años, se despidió indicando que estaban “muy entusiasmados con la idea, espero que ustedes también”.

“La gorrita de Víctor”

La primera visita de Silvio Rodríguez a Chile se remonta a septiembre de 1972, donde según relató en una entrevista a Pablo Iglesias en 2016, pudo ingresar al país junto a Noel Nicola y Pablo Milanés, gracias a las gestiones que hizo Isabel Parra, una de las hijas de Violeta Parra.

Silvio relató que cuando llegó de madrugada al entonces Aeropuerto de Pudahuel, “la primera gorrita que vi en medio de los compañeros que nos estaban esperando, era la de Víctor (Jara), y eso me ha pasado cada vez que he ido. Y cuando no la veo, me angustia. Me he quedado con ese recuerdo que cuando aterrice en Chile, me va a estar esperando la gorrita de Víctor”.

PUBLICIDAD

Este mismo pasaje, es abordado en una entrevista que su hija, Malva Rodríguez González, le realizó:

"¿En qué momento te diste cuenta de que eras un músico internacionalmente exitoso?

En 1970 el realizador argentino Pino Solanas incluyó mi canción “La era está pariendo un corazón” en su documental La hora de los hornos. En el 72 estuvimos en Chile e Isabel Parra grabó algunos temas míos. Poco después, llegó Daniel Viglietti a Cuba y grabó con el GES su disco Trópicos, con canciones de la nueva trova y brasileñas. En el 73 Soledad Bravo grabó con nosotros “Santiago de Chile”.

Todos esos fueron factores importantes de divulgación internacional. Recuerdo que en 1974, cuando llegué con Noel Nicola a Santo Domingo para el festival 7 Días con el Pueblo, acabados de aterrizar vi un periódico que en primera plana decía, más o menos: “Por fin, ¿a quién está dedicada ‘Canción del Elegido’”. Fue un impacto tremendo. Tuve que releer varias veces para llegar a asimilar que estaban hablando de una canción mía".