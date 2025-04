Cecilia Bolocco se quiebra al recordar la dura lucha contra el cáncer de su hijo Máximo: “Yo siento que se me va la vida”

Cecilia Bolocco se quiebra al recordar episodio complejo de su hijo Máximo: “Yo siento que se me va la vida”.

La vida ha sido una montaña rusa para Cecilia Bolocco, quien ha experimentando la alegría de estar en la cúspide pero también las duras experiencias en las caídas.

Este viernes 11 de abril fue invitada a “Hay que decirlo Prime” donde recordó precisamente el diagnostico de enfermedad de su hijo Máximo, fruto de su relación con el expresidente de Argentina, Carlos Menem.

La exreina de belleza reflexionó sobre este complejo episodio y la enorme fe que la impulsó, pero entre sus palabras no pudo evitar quebrarse.

“Indudablemente cuando sucede la enfermedad de Máximo y yo siento que se me va la vida, uno se entrega y se rinde, fallece emocionalmente, espiritual y hasta físicamente porque de pronto sientes que no vas a tener fuerza o te sale una fuerza de no sé dónde, una energía, un amor, una contención y eso viene de Dios”.

La exMiss Universo se admitió agradecida por su vida y el cariño de la gente, pese a estar apartada de las comunicaciones.

“Si bien es cierto me han tocado momentos muy muy duros, que no son solo aquellos vividos con mi hijo, lo que viví con Máximo fue al límite pero fíjate que todo en la vida me ha hecho estar hoy tranquila, feliz, agradecida de tanto cariño”.

El recuerdo de Carlos Menem

Cecilia Bolocco también reflexionó sobre la mediática relación que tuvo con el exmandatario Carlos Menem.

“No me puedo arrepentir porque tengo un hijo maravilloso, que muchas cosas me recuerdan de mi hijo a Carlos, esas cosas que en su momento también me parecieron mágicas porque era un hombre muy mayor pero con una vida hecha a su manera”.

Cecilia aseguró haberse “sentido amada”. “Lo que vivimos fue una historia de amor y también sentí, equivocadamente ahora, cómo podría haber buscado hacer una familia con un hombre que era tan público...pero nació mi Máximo”.