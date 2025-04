Desde bótox hasta ADN de salmón: Cony Capelli se sincera sobre todos sus procedimientos estéticos

Dicen que “para ser bella, hay que ver estrellas”. También hay que invertir un buen presupuesto para costear los novedosos procedimientos estéticos que prometen mejorar la apariencia y rejuvenecer.

En el grupo de famosos que se han sometido a estos tratamientos estéticos se incluye Cony Capelli, quien admite abiertamente los retoques que se ha realizado a sus 29 años.

Botox en párpados y un poco en la nariz, ácido hialurónico, bichetomía, plasma rico en plaquetas y skinboosters. No solo ha dedicado tratamientos para su rostro, también recurrió a las carillas de porcelana para su dentadura, y la otoplastia para reducir el tamaño de sus orejas.

Cony Capelli reveló la lista de procedimientos estéticos que se ha realizado. Youtube

“Era pailona, y quedé igual pailona, me lo haría de nuevo. No duele, pero es tan lento el proceso, tienes que estar como un mes con una venda y después tienes que tener mucho cuidado”, comentó la ganadora de Gran Hermano.

Según siguió contando en el programa, ingresó al reality show “con un mes de haberme realizado la otoplastia porque yo quería entra regia pero ahí teníamos la maravillosa idea de hacer peleas de almohadas, en una esas el Rai me lanza un almohadazo y esa paila me quedó más afuera...el Rai encima me fue infiel”, dijo entre risas.

A la lista sumó el novedoso ADN de salmón, uno de los métodos de rejuvenecimiento de la piel, que popularizaron famosas como Jennifer Aniston y Kim Kardashian.

Los retoques de los famosos

Los panelistas de “Plan Perfecto” se fueron sincerando sobre las cirugías y tratamientos estéticos, además comentaron algunos realizados por los famosos, como los exosomas que consideraron un “milagro estético”, en la actriz de Hollywood Lindsay Lohan.

Javier Fernández, dijo haberse sometido al procedimiento con ADN de salmón también mezclado con ácido hialurónico aplicado con cánulas en la zona de las ojeras. “A mí me cambió el color de la ojera, soy súper ojeroso.

Claudio Rojas fue uno de los pocos en admitir no haber pasado por estas técnicas, y argumentó: “No me hecho nada, pero le tengo full miedo a las agujas”.