“Es un hombre bastante soberbio y ególatra”: Sergio Rojas arremetió sin filtro en contra de Daniel Fuenzalida tras ignorar a periodista de “QTLD”

Captura: Que te lo digo y Me Late

En el último capítulo de la semana del “Que te lo digo”, ellos decidieron abordar un tema que supera la farándula y llega a lo político. El periodista del programa se dirigió a las dependencias de TVN a consultarle a Daniel Fuenzalida sobre las declaraciones de Evelyn Matthei, quien quiere sacar a Francisco Vidal del directorio.

Esperaron a su excompañero de “Me Late” y cuando el animador salió del canal, no frenó al ver las cámaras del “QTLD” y siguió de largo. El primero en hablar es Luis Sandoval, quien intentó justificar el comportamiento de Daniel con las siguientes teorías:

“¿Habrá sido el viejo del Uber que no habrá puesto freno y se lo llevó rápidamente? La otra teoría que yo tengo, porque Daniel que trabajó 5 años en farándula y siempre tiene una opinión muy acabada de la industria, quizás en TVN no dejaban dar ciñas sin pedir permiso previamente".

Sergio Rojas escuchó atentamente a su amigo, y le dijo seriamente “Luchito, te quiero decir con todo el cariño del mundo, que no hagas el papel de hueón. Te lo digo como amigo porque estás intentando justificar algo que la gente está viendo en su casa”.

La arremetida de Sergio Rojas

El animador continuó y comentó que “yo por respeto al cariño que le tengo a Daniel y a su familia, no voy a decir lo que realmente me nace del corazón. Me parece que es una actitud muy triste ¿Sabes por qué? Te acuerdas cuando trabajábamos juntos y la gente nos hacía esto, ¿cómo se refería él al personaje en cuestión? Lo hacía pedazos".

“Me parece bueno que la gente también vea la verdadera cara de los rostros de televisión. Daniel toda la vida estuvo en canales que eran más pequeños, si bien es un hombre bastante soberbio, ególatra y, de hecho, con rasgos muy narcisistas”, continuó.

“Muy narcisista, extremadamente. Él tenía problemas con mujeres que son inteligentes. De hecho, Antonella Ríos no era de su beneplácito porque consideraba que era muy extensa en su visión y eso le molestaba. Como también le molestaba la presencia de Paula Escobar porque encontraba que hablaba mucho”.

“Siempre quiso tener a toda la gente bajo un alero y una dominación. Incluso cayendo en momentos bastante desafortunados con gente de producción y dirección”, añadió Rojas. Sergio comentó que no ha tenido contacto con Daniel, ya que él lo ha bloqueado. Por eso, criticó al animador por no comunicarse con él si tiene un problema.

Antonella Ríos se comunicó con Daniel Fuenzalida, quien le aclaró que estaba apurado ya que iba a la graduación de su hija Ignacia. Sin embargo, los panelistas de “QTLD” mostraron una historia que fue publicada por el exHuevo que, antes de juntarse con su hija, él fue a almorzar con el viejo del Uber y Felipe de Crearte Medios.