¿Quién será?: Karla Constant se encontrará sorpresivamente con un importante rostro de Canal 13 en “Hola y adiós”

En un capítulo estreno de “Hola y adiós” en el bloque prime de 13 de esta noche, Karla Constant nos invitará a emocionarnos con historias inolvidables, llenas de risas, lágrimas y abrazos que traspasarán la pantalla.

“Hola y adiós” mostrará el encuentro de la animadora con el conductor de “Teletrece central”, Ramón Ulloa. Ambos se conocen hace más de 20 años cuando compartieron, a comienzos de la década del 2000, las mañanas en el 13: el periodista en el noticiero AM y Karla en el matinal “Viva la mañana”.

Ramón Ulloa, cuando junto a su equipo viajaba para entrevistar al Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, será sorprendido por Karla Constant, a quien le revelará sus secretos de viaje.

En tono jocoso y con la confianza que da la amistad de años, Karla descubrirá el “tutito” de Ramón, una almohada con dibujos de piña que causará la risa de su amiga. “Es que es mi regalona… y me ha acompañado en muchos viajes”, confesará el periodista.

Además, la animadora le preguntará si duerme en los aviones y si ronca, a lo que Ulloa revelará “antes roncaba, pero desde que me operé por una obstrucción nasal, ya no lo hago”.

Hola y adiós Gentileza: Canal 13

Las anécdotas de viaje de Ramón Ulloa

También comentará que“me estresa viajar, siempre me pongo nervioso, porque he perdido aviones, me he atrasado en cosas de pega y una vez perdí los documentos”. Y contará una anécdota vivida en el aeropuerto de Bogotá: al perder el pasaporte logró viajar desde el país cafetero con la libreta de matrimonio del Registro Civil chileno, motivo que al llegar al país le significó estar detenido en el aeropuerto de Santiago.

Ramón Ulloa explicará este momento vivido hace más de 10 años: “en Colombia se me perdieron todos los documentos, se me perdió el pasaporte... andaba de vacaciones con la familia, y logré viajar con la libreta de matrimonio, así pasé los controles. En un momento tuve la duda y pensé me voy a tener que quedar acá. Y de repente me preguntaron ‘esto, ¿qué es?’ y yo expliqué, lo miraron, y a los pocos minutos me dijeron ‘pase’”.

Sin embargo, en Chile la historia fue muy distinta: “Las autoridades pertinentes me dijeron, ‘lo siento, nosotros lo ubicamos, pero no puede pasar, primero tenemos que certificar que sea usted, verificar huellas’. Así estuve un rato detenido y después de revisar todo, pude pasar”, explica Ramón.