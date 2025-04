Sergio Rojas y Nelson Mauri protagonizan tenso cruce en evento: “Me parece doble cara”

Era una noche para celebrar a los generadores de contenido en la plataforma para adultos Arsmate. Rostros de la farándula coincidieron para compartir de forma amena pero otros no tanto.

Sergio Rojas abordó en el programa “Que te lo digo” el tenso cruce que vivió con el ex Rojo, bailarín y actualmente dedicado a compartir sus contenidos en el portal . Todo ocurrió luego de que Mauri se le acercó iniciando la acalorada discusión.

Sergio Rojas en "Que te lo digo". Youtube

Ante las cámaras, el influencer criticó la presencia de Rojas en el evento tras los supuestos los comentarios del periodista en contra de quienes comparten este tipo de contenido: "Me parece doble cara que siempre estés diciendo que ‘ay que tú porque generas dinero en plataformas, mostrando tu cuerpo’ y que ahora vengas acá“.

“Estás super equivocado”, fue la frase del periodista para empezar a dar su respuesta. Mientras Nelson defendió su forma de ganarse la vida, Sergio le replicaba. “Cada quien toma su camino pero tu camino no tiene que ser el mío ni el mío el tuyo, no le he faltado el respeto a nadie”.

Mientras la prensa seguía el tenso cruce, Rojas aseguraba que “sacarse la ropa hoy en día es un negocio”.

El periodista de QTLD incluyó apoyó la diversidad y defendió su derecho a disentir. “Hay formas de pensar distintas, yo respeto la tuya pero no la comparto porque no la practicaría, pero tu también debes respetar la mía”.

Negó comentarios discriminatorios mientras el bailarín aseguraba que este tipo de contenido “es supervivencia. ”Tu lo puedes hacer contenido, esto está perfecto, pero si me preguntas a mí, como Sergio Rojas, no me gusta, tu lo puedes hacer, no te juzgo".

Ya en el set de Zona Latina, el periodista admitió sentirse atacado aunque resaltó que fue una “bonita conversación”. Ambos se abrazaron y dejaron en claro el respeto por sus diferencias.