Tensión en “Only Fama”: Daniela Aránguiz tildó de “morboso” reporteo de Marilyn Pérez y la periodista le respondió

Captura: Only Fama de Mega

Después de una semana de reporteo, entrevistas a vecinos y trabajo en la calle, la periodista Marilyn Pérez dio con el nuevo departamento de Jorge Valdivia, quien salió de la casa de Daniela Aránguiz a vivir en otro inmueble, donde está cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Se presentó una nota en el estelar de farándula, “Only Fama”, en donde se dio cuenta que la camioneta de Jorge estaba en el estacionamiento, y vecinos aseguraron haber visto a Maite Orsini deambulando por los pasillos.

Mientras Pérez se encontraba en las afueras de este edificio ubicado en la comuna de Las Condes, llegó personal de Carabineros a fiscalizar al Mago para comprobar que estaba cumpliendo con su arresto domiciliario nocturno.

Esto no fue del agrado de su expareja, quien forma parte del panel del programa de Mega y no dudó en hacer saber su molestia por este momento televisivo.

El reclamo de Daniela Aránguiz

“La verdad, voy a ser súper transparente, yo creo que esto es innecesario porque es algo que se sabe que Carabineros tiene que ir a ver a alguien que está cumpliendo una reclusión nocturna”, partió reclamando Aránguiz. “Encuentro como súper morboso que se muestre, encuentro muy morboso que se muestre a Carabineros entrando a la casa e invadiendo así la la privacidad de una persona”.

“Yo quiero decir que no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo aquí, quiero ser súper transparente. Yo encuentro que esto ya es morboso y yo no estoy de acuerdo, y lo quiero aclarar para que la gente no piense que yo soy parte de este show, porque Jorge igual es el papá de mis hijos. Entonces, al final, yo tengo que estar sentada aquí y tengo que tener cuero de chancho para que se muestren estas cosas que son tan morbosas”.

“Todo Chile sabe que una persona que está cumpliendo una reclusión nocturna, va ir Carabineros mil veces. Marilyn puede estar ahí toda la noche, lo más seguro es que Jorge esté ahí, pero él no va a bajar”, continuó.

Por su parte, Marilyn Pérez se defendió de las palabras de Daniela Aránguiz, y le contestó que “lo que pasa es que el lunes dijiste que hiciéramos la pega e investigáramos si queríamos saber dónde estaba Jorge. Durante toda la semana hicimos la pega”.

Aránguiz la interrumpió y dijo que Pérez le consultó dónde vivía Jorge, pero ella no se lo iba a decir por respeto a la privacidad.