“Alcohólico de...”: Productor de eventos filtró audio prohibido de Daniela Aránguiz y la acusó de enrostrarle el fallecimiento de un familiar

El panelista de farándula y productor de eventos, Martín González, ha entregado diversa información sobre el triángulo compuesto por Maite Orsini, Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz. Y esta última se aburrió.

PUBLICIDAD

A través de las cámaras del “Que te lo digo”, el panelista dio a conocer que fue el blanco del enojo de la “Cara de cuica”, quien le envió un duro audio insultándolo, e incluso le enrostró la muerte de su madre.

“Hay un audio... A mí me da lo mismo que me ataque a mí, en el audio me trata de ‘alcohólico y que todo lo inventé‘, pero que quede claro que ella fue la que me contó que Maite Pascal llamó a Jorge Valdivia. Eso lo voy a asumir porque es la verdad y hay testigos”, partió.

“Que diga que soy alcohólico por (la muerte) de mi mamá lo encuentro una bajeza y una cobardía tremenda porque ni siquiera me dio derecho a responderle. Yo se lo iba a responder: ‘a mí dime todo lo que quieras, pero con mi mamá no te metas’. Aparte mi mamá falleció hace 6 meses”, contó.

“Ese es el modus operandi de Daniela Aránguiz, te tira y te daña en lo que más te duele. Si ella pasa información y después se hace la desentendida para dejarte mal, está bien, pero ya meterse con la madre es lo que más me dolió. No se lo voy a aceptar nunca más”, añadió.

El audio prohibido de Daniela Aránguiz

Esto no se quedó ahí, ya que Martín González le facilitó el audio que le envió Daniela Aránguiz, el cual fue editado para quitar el segmento en donde se refería a su madre a petición de Martín.

“Eres un hueón mentiroso y curado. Yo creo que tu estado de ebriedad de ese día te hizo hablar hueas que ni siquiera tú te acuerdas. El único hueón que me contó cosas en ese lugar fuiste tú a mí, y está tu amiga la Titi de testigo”, partió Aránguiz.

PUBLICIDAD

“Así que deja de meterme en hueas e inventar cosas que yo no tengo nada que ver (...) No inventes cosas que yo no te he dicho. Mentiroso, alcohólico de mierda. Yo te dije que contaras como cosa tuya lo que tú me contaste, no me metas a mí en tus mentiras

“Si usted quiere aparecer, no se cuelgue de mí. De verdad, tienes un problema grave con el alcohol. Te fuiste tomando hasta arriba de la van, esa huea es tener problemas. Deberías tratarte porque eso es ser alcohólico. Yo creo que tu grado de alcoholismo te hace inventar e imaginarte hueas”, cerró Daniela.

Sergio Rojas comentó que el audio fue editado, y Daniela le habría dicho a Martín que “eres un hueón curado que seguramente por la muerte de tu mamá caíste en el alcoholismo”.