Carla Ochoa y los detalles de la enfermedad de Miguel “Negro” Piñera: “No me comentó, me enteré por un familiar”

Apenas era una adolescente cuando Carla Ochoa se iniciaba en el espectáculo. La escultural rubia de simpatía arrolladora, dio pasos firmes al igual en que las pasarelas y pronto se convirtió en una de las figuras más populares de la pantalla y de la moda.

PUBLICIDAD

Tuvo destacada participación en Mekano, Pelotón y Morandé. A la par la atención mantuvo una relación mediática con el cantante Miguel “Negro” Piñera que llamó la atención tanto por la diferencia de edades como las controversias vividas.

Sobre su relación con el artista del que se despidió con nostalgia tras su fallecimiento el pasado el 28 de febrero, conversó en “La Divina Comida”, también sobre cómo vivió su enfermedad terminal, en un programa grabado antes de la muerte del famoso.

Carla Ochoa invitada a "La Divina Comida". Youtube CHV

“Yo he pedido personas muy importantes, se han ido a otro plano. Yo siempre he estado en contacto con Miguel. No me comentó, me enteré por un familiar, una persona cercana dos días antes de que saliera a la luz pública, eso me dolió harto”.

La exfigura de TV consideró al “Negro” Piñera como “un hombre lleno de alegría, vida, saber que también lo desahuciaron es fuerte, es super doloroso, son tiempos de mucha fragilidad, sensibilidad”.

“Quise conocerme”

Pero en medio de la fama y el éxito, Carla Ochoa dio un cambio de vida inesperado. A sus 46 años se sentó en la mesa de “La Divina Comida” y reflexionó sobre el motivo que la llevó a distanciarse de la escena pública.

“Yo empecé muy chica en la televisión, viví cosas lindas, también situaciones especiales... por supuesto, yo veía en mi cualidades físicas pero es en la vida no es todo y siento que , todos sabemos que el tiempo pasa, el cuerpo cambia pero no cambia su alma, tu esencia, llegó un momento en mi vida que quise escucharme, quise conocerme”.