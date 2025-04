Eduardo Fuentes disfruta con la consolidación de “The Floor” en TVN: “El mayor desafío era que el público conectara con la dinámica del juego”

Eduardo Fuentes está feliz con su 2025 en TVN. Y es que a su consolidada animación en el matinal “Buenos días a todos”, sumó en marzo la conducción de una particular propuesta de espacio de concursos en el canal público.

“The Floor”, estelar nocturno que se emite a la fecha desde jueves a domingo (22:30 horas), y que con un mes de emisiones pasó de marcar 3,8 puntos de rating en sus primeras semanas de marzo, a casi siete unidades desde abril (6,4).

Un incremento cercano al 70% (69,1%), que no sólo tiene satisfechos a los ejecutivos de TVN, sino que le ofrece al periodista una vitrina hasta hoy desconocida para él. La de animar un programa de concursos, algo que en sus palabras “ha sido una experiencia muy enriquecedora”.

La consolidación de “The Floor”

“La evaluación ha sido muy positiva, sobre todo porque el mayor desafío era que el público conectara con la dinámica del juego, y eso se logró plenamente”, cuenta Fuentes a Publimetro.cl respecto del espacio que entrega premios en dinero de hasta siete millones de pesos a sus concursantes.

Un suculento monto que, según Fuentes, lleva a que incluso “la gente participa desde sus casas, se emociona, y se involucra. Es un formato sencillo de entender, pero que exige estrategia, precisión y mantener la calma”.

-¿Cómo han sido estas primeras semanas animando este espacio?

- Personalmente, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Nunca antes había conducido un programa de concursos; me tocó aprender, observar y aceptar que siempre hay espacio para mejorar. Estoy agradecido que el canal me haya dado esta oportunidad de salir de lo habitual y crecer profesionalmente.

La satisfacción del periodista con este exitoso proyecto -que se une a otros aciertos de programación en la estación, como “Ahora caigo”, “Mi nombre es” o “El medio día”-, tiene bastante que ver con la confianza que ha sentido desde los ejecutivos y la decisión de ponerlo a la cabeza de dos “programas relevantes”.

La gente participa desde sus casas, se emociona, y se involucra. Es un formato sencillo de entender — Eduardo Fuentes

“Es un honor poder estar al frente de dos programas tan relevantes. Ya llevo tres años en TVN y estoy muy contento no solo por ser parte de la televisión pública chilena, sino también por la posibilidad de impulsar nuevos formatos y sumarme a quienes quieren aportar con ideas frescas”, explica.

Eduardo Fuentes valora el positivo incremento en la audiencia del programa "The Floor". Fuente: TVN.

“Estoy en el matinal, que es un espacio muy exigente, con una línea editorial fuerte, donde hay que ser muy riguroso con cada palabra, con cada pregunta, y tener mucha sensibilidad respecto al contexto, a cómo se informa y lo que se transmite al público, porque eso puede influir directamente en la percepción de la realidad”, puntualiza el periodista, quien asevera que esto “conlleva muchas sutilezas, pero hay un gran equipo detrás y también tengo una gran compañera como Monserrat Álvarez”.

“Por otro lado, estar en un programa de entretención como ‘The Floor’, con una propuesta familiar, también es un desafío distinto pero muy gratificante”, reconoce.

- Un reconocimiento además a tu compromiso con el canal, Eduardo.

- Me alegra mucho que el canal confíe en mí para llevar adelante estos proyectos tan variados. Valoro que me entreguen responsabilidades distintas, porque me invitan a seguir creciendo profesionalmente. Yo no soy de los que creen que hay que huir de la zona de confort, más bien pienso que uno tiene que saber navegarla y expandir sus propios límites desde ahí. Y en mi caso, mi zona de confort está en la comunicación, en la entrevista, en la conversación, y también en espacios lúdicos como los concursos.

“Estoy abierto a todo lo que venga y feliz de ser parte de lo que el canal quiera construir”, finaliza.