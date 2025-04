“El nivel de ordinariez...”: Tiktoker Danilo 21 se fue con todo en contra del panel de “Only Fama” tras ser aludido en el programa

Danilo 21le responde a panel de Only Fama

El capítulo de este viernes de “Only Fama” comenzó discutiendo el rumor que Francisca García-Huidobro habría pedido la cabeza de Daniela Aránguiz en el programa, el cual fue entregado por Sergio Rojas durante la semana en “Que te lo digo”.

Sin embargo, las involucradas apuntaron al tiktoker Danilo 21 como el responsable detrás de este cahuín, todo esto porque él estaba sentado en el panel del programa de Zona Latina.

“El caballero que inventó el cahuín, anda dando vueltas por acá, pero no es de acá. Parece que está buscando pega”, comentó y agregó que es reconocible porque usa unos “artilugios”. Ella agregó que su edad era desconocida, “es bastante indeterminado todo en él”.

La periodista Paula Escobar si ocupaba orejas de gatos, que es una prenda utilizada frecuentemente por Danilo 21, y Fran respondió que pensaba que eran cuernos. Mientras que Daniela Aránguiz agregó que “yo pensé que eran orejas de chancho”.

La tajante respuesta de Danilo 21

Danilo 21 no se quedó callado tras ver estas alusiones a su persona en el estelar de Mega, y respondió con todo. “El programa ‘Only Fome’ comenzó hablando de mí, a ver si les llega un poco más de rating. Además, inventando (...). porque según ellos yo habría dicho que Francisca García había pedido la cabeza de Daniela Aránguiz y que habría ido a Mega a pedir trabajo”, partió.

“Obvio yo no me voy a quedar callado y menos con gente tan poco profesional. Incluso la buena para el chimbombo se refirió a mi sexualidad como que yo era todo ambiguo y la ‘Cara de cuca’ dijo que yo tenía orejas de chancho. Para que vean el nivel de ordinariez que maneja ese programa y por qué les va tan mal”, continuó.

Danilo 21 recalcó que él ni siquiera fue quién dijo el cahuín, sino que fue Sergio Rojas. “Él fue que tenía ese chisme y esa fuente. Yo no tenía idea, yo no sé por qué me nombraron a mí como el creador”, comentó.

El joven especuló que pensaron que él llevó el rumor tras ser visto en Mega, ya que fue a dos reuniones en el canal para un casting. “A veces los canales necesitan talentos para poder levantar proyectos caídos, malos, pedorros como ‘Only Fama’”, lanzó.

“Pero, bajo ningún punto fui a buscar trabajo, lo que no estaría mal porque mucha gente que estudia y sale de la universidad, anda buscando trabajo (...) No me parece que eso sea motivo de risa”.

Además, Danilo 21 criticó a Fran García-Huidobro por hablar de su sexualidad en esos términos, que es ambiguo. “Me pareció muy bajo que te metieras con eso”, añadió.

Al momento de responderle a Daniela Aránguiz señaló que “ella dijo que tengo orejas de chancho, y puede ser. Yo no tengo ningún problema con mi físico, pero ¿sabes qué no tengo? Los cuernos de 5 metros que tú arrastras y que no te dejan vivir tranquilo, por eso estás tan tóxica".