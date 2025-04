“¡La cantaría contigo una y mil veces más!”: Shakira se emociona con invitado especial en el escenario

La gira ‘Las Mujeres ya no lloran World’ llevó a Shakira a otro destino, quizás de los más especiales: su natal Colombia.

PUBLICIDAD

La barranquillera regresó a su país para continuar la agenda de presentaciones, esta vez con dos shows en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Los “parceros” esperaron ansiosos por el recital de artista quien llevaba varios años sin hacer parada en esa ciudad. Uno de los momentos más emocionantes llegó con la presencia de un invitado especial en la carrera de la artista.

Gritos y aplausos se escucharon por largo rato cuando Maluma fue llamado al escenario donde interpretó uno de las canciones más exitosas del álbum El Dorado.

Shakira invita a Maluma a su show en Medellín. Instagram Shakira

Ambos derrocharon química en el escenario, también confirmaron su amistad. Shakira entonces le dedicó mensaje al reguetonero con ha realizado varias colaboraciones como “Clandestino” y “Trap”.

“Gracias @maluma por cantar conmigo esta canción que marcó un hito en la historia de la música latina con 3 billones de reproducciones!! La cantaría contigo una y mil veces más!! Te quiero!“.

El reguetonero además correspondió al gesto elogiando a la barranquillera a quien ha expresado admiración por su exitosa carrera. “Sos de otro mundo. Gracias”.

PUBLICIDAD

El éxito de “La Loba”

Shakira, quien recientemente visitó Chile para ofrecer tres show en el Parque del Estadio Nacional, ha sumado a varios artistas en el escenario como parte de su gira. En México subió al Grupo Frontera, con el tema “Entre paréntesis”; en Colombia se unió a Maluma y posiblemente a Karol G. En Miami, donde cerrará la gira, se espera invite a su amigo Alejandro Sanz.

En su visita a Santiago, la artista admitió su emoción por el reeencuentro con la manada chilena, a la puso “aullar” en cada espectáculo. Recorrió su repertorio con canciones de desamor, tristeza, alegría y empoderamiento,

“Ya saben que estos años no han sido nada fáciles para mí, es que de las caídas nadie se salva, pero lo que si he aprendido es que la caída no es el final sino el comienzo de un vuelo más alto”, exclamó.