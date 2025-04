¿Son o no son amigos?: José Antonio Neme y Julio César Rodríguez hablaron sobre su nuevo proyecto en conjunto

Esta semana se estrenó el proyecto secreto de José Antonio Neme y Julio César Rodríguez, se trata del podcast “Por Qué Tenía Que Decirlo” que fue lanzado a través del canal de Youtube del animador de Chilevisión, Yuly.

La historia entre estos dos pesos pesados de los matinales se remonta a los tiempos de práctica del periodista de Mega, quien llegó a TVN donde ya trabajaba JC. “Él siempre se acuerda de una vez que yo estaba reporteando”, partió contando Neme a LUN.

“Yo andaba vestido con un chaleco amarillo fluorescente corriendo atrás de un ministro. No era usual; cuando todos usaban corbata gris, yo andaba con jeans y ese chaleco. A él le pareció lo máximo y ahí empezó a fijarse en mi forma de ser”, continuó.

Sin embargo, Rodríguez lo que más rescató de esa época no fue el atuendo escogido por José Antonio, sino que su forma de trabajar, ya que fue el único que pudo recoger declaraciones del ministro en cuestión. “Siempre me pareció un profesional impecable”, añadió.

El trabajo unió a Neme y JC

Ellos casi trabajan juntos en el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, pero el contrato de Neme en Mega obstaculizó este cambio, pero lograron encontrar su espacio para compartir en las plataformas digitales.

“Cuando él empezó a montar el canal de YouTube Somos Yuly, pensé que había una oportunidad para hacer un programa juntos. Yo lo busqué y él enganchó. Julio César estaba en esa misma sintonía”, comentó José.

Al ser consultados por qué querían trabajar juntos, Neme respondió que “Porque había un feeling. Creo que es un hombre que le ha dado la vuelta al periodismo. Es un buen conversador, actualizado”.

“No sigue el molde de los animadores hechos a semejanza de Don Francisco, que siempre está feliz, que no dicen mucho y hay harto de eso en la televisión. Julio sale de ese molde, que es algo que comparto también”, continuó.

Por su parte, JC señaló que “cuando nos topamos somos pelacables y queríamos transmitir eso en el podcast. Somos dos personas que no nos guardamos nada, somos deslenguados, le ponemos mucho humor a las cosas. Nos juntamos a conversar y podemos ser arrebatados y terminar riéndonos”.

A la pregunta de rigor si es que son amigos o no, José Antonio confesó que “yo creo que es una sintonía más que una amistad. Esa sintonía se traduce en cómo vemos la realidad, cómo la procesamos. Lo cual no indica cómo procesamos la información en términos de emociones. Yo he hablado con Julio de cosas que salen del tema periodístico, es muy sensible, lúcido, tiene humor”.

Mientras que Julio César contestó que “tiene que ver más con que cuando nos encontramos nos ponemos a conversar, a hablar descarnadamente de la política, la industria y nos reímos harto”