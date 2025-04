¿Actuará de Joaquín Lavín?: Bambino estrenará obra de teatro inspirada en detención de Cathy Barriga

Le ofrecieron participar en el reality Mundos Opuestos 3, pero dijo que no. Fernando Altamirano prefirió debutar como actor en la nueva obra de teatro que contará en modo parodia la detención que sufrió la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

La obra llevará por nombre “Presa, pero princesa” y será una comedia rosa, en honor a la exchica Mekano.

“Hace aproximadamente unos dos meses me llamó Maxi Fuentes, él es el productor general de la obra, y me hizo la propuesta de este ´show comedy’. Me contó de qué se trataba y cuál iba a ser mi papel”, contó Bambino al medio LUN.

Si bien, algunos pensaron que su rol tendría relación con el diputado Joaquín Lavín León, el papel estará más cercano a la cárcel.

“La trama me llamó mucho la atención, porque la historia de la Cathy es relevante en Chile. Y me gustó mucho el papel que me dieron. Yo siempre he querido actuar, salir en alguna teleserie”, dijo el galán, aclarando eso sí que no interpretará al honorable, sino que al Gendarme Vodanovic, en alusión al actual alcalde de Maipú.

Fernando Altamirano, obra "Presa, pero preciosa"

Respecto a cómo fue su experiencia confesó que se sintió como pez en el agua, sin miedo al éxito.

Bambino y la obra sobre Cathy Barriga

“Se me ha dado muy bien. Como yo tengo harta personalidad, no he tenido problema. He tenido que aprenderme textos súper largos, porque el show dura una hora y veinte minutos, y tiene una historia que está basada en todo lo que ha ido pasando con Cathy. Tiene escenas muy chistosas, parodias, cosas reales que las hemos llevado al humor”, adelantó.

El estreno será el miércoles 30 de abril con dos funciones en el Teatro Fiebre, ubicado en Providencia y próximamente pretenden realizar una gira por los teatros de Chile.

“Siempre quise actuar, siempre me he imaginado saliendo en una película. Y esto me llamó mucho la atención, porque siento que me da un plus muy grande. La gente me conoce como Bambino, el chico reality, pero quiero mostrar otros talentos, otras capacidades”, sentenció el enamorado de Alessia Traverso en Gran Hermano 1.