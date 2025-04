Gabriel Prieto regresó oficialmente a las tablas al recuperarse de crítico cuadro de Covid-19: “Estoy viviendo una segunda vida”

Luego de años en proceso de rehabilitación tras ser víctima de un crítico cuadro de Covid-19, que lo mantuvo internado y por cerca de un mes con ventilador mecánico, el actor Gabriel Prieto pudo retomar sus labores profesionales.

Lo hizo en el debut la obra “La nona”, con el grupo Teatro Aparte; y como uno de los rostros del Ministerio de Salud en su campaña de vacunación 2025 contra la influenza y el propio Covid-19.

El regreso de Gabriel Prieto

“Me cambió la perspectiva para mejor. Fue un proceso largo y complejo, pero fue muy positivo. Por ese lado estoy muy agradecido”, contó Prieto en conversación con lun.com.

“Estoy viviendo una segunda vida, lo que implica muchos cambios positivos, de ver la vida de otra manera, las amistades. Ha sido mucho aprendizaje. Estoy aprovechando esta nueva oportunidad. No a todos se les da la oportunidad de tener una nueva vida después de los 60 años”, relató el actor, quien junto a su regreso a las tablas, agradece haber sido convocado a participar en varios programas televisivos de los canales chilenos.

“Fue fantástico. Tuve la oportunidad de hacer una primera función. Con el Teatro Aparte nos ganamos un premio por nuestra trayectoria por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que nos permite hacer giras este año y el otro. Tuve la oportunidad de hacer una gira a Talca con la obra y fue precioso, muy emocionante para mí, para todo el elenco”, cuenta.

“Fue como sacarse el pillo, porque había estado haciendo cosas, pero no algo tan concreto como hacer una función. A partir del 1 de mayo me sumo definitivamente a la obra, donde voy a compartir un personaje con Álvaro Pacull. Estoy feliz de volver a mi pasión”, prosigue Prieto, quien da cuenta que su actual personaje ficticio no le demanda tanto esfuerzo físico.

“El personaje que hago tiene cuatro escenas muy puntuales. No estoy todo el rato en el escenario. En términos físicos, es una súper buena vuelta a los escenarios porque es paulatino. No es tan demandante en lo físico. Una vez que agarre confianza, me voy por un tubo. Llevo 45 años de experiencia; uno ha pasado por todo”, dice el sexagenario intérprete nacional.

“En términos físicos, bajé mucho de peso. Cuando estuve hospitalizado entré pesando 90 kilos y llegué a bajar a 58. Si en la tele veo delgado, en rigor, estoy en el peso ideal. Pero estuve hecho un espárrago. Pero con rehabilitación física, con alimentación y una serie de cosas, finalmente estoy en mi peso ideal, estoy de vuelta. Estoy totalmente independiente”, dijo.

“Todos han estado al tanto de mi proceso, pero si me hubiesen llamado hace un año, no habría aceptado, porque me había salvado del Covid, pero no estaba rehabilitado. Ahora sí lo tengo y estoy en proceso. Ahora camino, hago todo solo. Estoy independiente absolutamente”, recuerda el actor, muy entusiasmado de cara a lo que será su futuro laboral, recuperado de las secuelas por Covid-19.

“El momento para que empiecen a pasar cosas es de aquí en adelante. No tengo ansiedad. Me han ido saliendo cosas como ‘La divina comida’ (CHV), el ‘Ahora caigo’ (TVN) y ‘Only fama’ (Mega), todas esas cosas que las pagan. Eso me ha ido ayudando mucho hasta agarrar una cierta estabilidad laboral para estar más tranquilo”, finalizó.