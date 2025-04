Kel Calderón sufrió aparatosa caída de su caballo: “Quizás el universo decidió que era mi turno”

Luego del exitoso lanzamiento de su línea de maquillaje, Kel Calderón decidió tomarse unos días de descanso y reconexión con una de sus pasiones: la equitación. Junto a su familia y seres queridos, la influencer disfrutó de una jornada a caballo, sin embargo, y pese a su experiencia en este deporte, sufrió una fuerte caída.

A través de su cuenta de Instagram, Kel compartió un carrusel de imágenes que incluía no solo momentos del paseo, sino también las consecuencias de la caída que sufrió mientras intentaba realizar un salto con su yegua.

“Mi yeguita me rehusó y me sacó volando por no apretar bien las piernas”, relató la influencer, explicando que chocó contra un trozo de madera que formaba parte del obstáculo. Pese al accidente, Calderón se lo tomó con humor y añadió: “No se la llevó gratis, porque se lo llevó con ella”.

En las imágenes compartidas, se puede ver el gran moretón que le dejó la caída en una de sus piernas, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, Kel mantuvo una actitud positiva, incluso bromeando sobre la situación.

“Que se sepa que esto fue karma instantáneo, porque Renzo (su novio) se cayó ayer jugando polo y como me reí toda la tarde, toda la noche y hoy al desayuno, quizás el universo decidió que era mi turno”, comentó entre risas.

Por si fuera poco, también mostró en sus historias cómo estaba siendo tratada la lesión: su pareja, el chef Renzo Tissinetti, optó por un método poco convencional, aplicando choclo congelado en lugar de hielo para aliviar la hinchazón.

Kel opinó sobre la filtración del embarazo de Melina Noto

Cabe recordar que recientemente la influencer fue consultada por la paternidad de Pangal, su expareja, y quien será padre junto a la comunicadora y modelo Melina Noto. El anuncio no estuvo exento de polémica, ya que fue la propia madre de Kel, Raquel Argandoña, quien filtró la noticia antes de tiempo y sin la autorización de los involucrados.

Al respecto, Kel señaló al programa “Que te lo digo”: “Aparte, del respeto y del cariño que le guardo, no tengo nada más que decir que desearle toda la felicidad del mundo, van a hacer una familia preciosa. Quiero mucho a su familia”.

Además, con respecto a la polémica añadió: “En esta nueva era de relación con mi familia, intento hablar este tipo de cosas con mis papás en privado. Ya es parte de aceptar que uno ya no cambió a las papás y hay que quererlos así”.