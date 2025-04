“Nunca nadie había visto cosas tan lindas”: Revelan las millonarias ganancias de Anita Alvarado en plataformas para adultos

A sus 52 años, Anita Alvarado, más conocida como la “geisha chilena” ha encontrado una nueva veta de éxito como creadora de contenido erótico en la plataforma Arsmate, donde no solo acumula miles de seguidores, sino también millonarias ganancias mensuales.

En el programa Hay Que Decirlo de Canal 13, la periodista Fany Mazuela entregó detalles del desempeño de Alvarado en la plataforma, revelando que sus ingresos fluctúan entre los 5 y 7 millones de pesos al mes.

“Sube contenido cada diez días. Anita es jugada, es más explícita”, comentó la reportera, destacando la regularidad con la que la chilena actualiza su perfil con fotos y videos de carácter erótico.

Por su parte, Paulina Nin, panelista del programa, valoró la transparencia con la que Alvarado ha enfrentado su vida pública. “¿Tú crees que se va a ruborizar por mostrar algo? Anita tiene una vida que no esconde y, por lo tanto, siempre ha dicho ‘fui prostituta’”, señaló.

En conversación con ADN, la propia Alvarado expresó lo satisfecha que está con esta nueva etapa. “A mí me encanta”, dijo sobre su trabajo en Arsmate, y agregó con humor: “Además que nunca nadie había visto cosas tan lindas, ja, ja, ja. ¿Accesorios? Nada, qué accesorio... soy yo”.

Anita Alvarado no suelta a Daniela Aránguiz

Sin embargo, su éxito no la ha mantenido alejada de la polémica. En el programa Qué te lo digo, volvió a arremeter contra Daniela Aránguiz, tras la reciente salida de Jorge Valdivia del hogar que compartía con su exesposa en medio de su arresto domiciliario nocturno.

“Mientras esa mujer no deje de hacer maldades a los otros, el karma, lo malo se lo va a devolver”, lanzó Alvarado, insistiendo en su crítica. “Si no te aman, no te aman. Tú no puedes obligar a la gente a amarte”.