¡Sube la temperatura! A sus 66 años, Adela calderón debutará en plataforma para adultos: “Me siento halagada”

La participación de famosos en las plataformas para adultos sigue en auge. Una de las más recientes en confirmar su debut en el sitio Arsmate es la actriz Adela Calderón, considerada un ícono de las teleseries de TVN.

La invitada al programa “Que te lo digo”, comentó sobre esta nueva faceta a la que se aventura a sus 66 años.

“Me motiva que a la edad que tengo me hayan invitado, me siento halagada la verdad que me hayan invitado a hacer estas fotos, y también por no decirlo, el billete hace falta, así que por unos buenas lucas...”.

La actriz quien dio vida a personas como "Carmen Moya" en “E señor de la querencia” o Filomena Pérez en “La torre de Mabel”, se sumó al debate sobre los motivos de famosos para incursionar en estas plataformas, esto luego de que el ex Rojo Nelson Mauri asegurara que lo hace por “supervivencia” y lograr comprarse su propia casa.

“Son fotos sensuales, ahora, en el camino voy a ver”, comentó con risas pícaras.

El presentador de QTLD, Sergio Rojas, insistió en su polémica con Mauri y consultó a la actriz sobre los límites en ese tipo de sitios para adultos.

“¿Estarías dispuesta a participar en actos explícitos? ¿Participarías en colaboraciones con más hombres?“, a lo que la actriz y emprendedora se negó rotundamente.

El lado sensual de las famosas

La lista de famosas que comparten contenidos sensuales en sitios para adultos sigue en aumento.

Cristina Tocco, Paty Maldonado, Anita Alvarado, Tatiana Merino son algunas de las que exponen su lado más sensual y atrevido.

Este tipo de contenidos no es para todas. Una que se negó tajantemente fue la exmiss Cecilia Bolocco quien al ser consultada afirmó: “Soy audaz para vestirme, no tengo pudor en ese sentido...pero salir desnuda o hacerme fotos, no me sirve, ese pudor lo guardo“.