“Está a punto de romperse por completo”: La lesión que motivó la salida de Fanny Cuevas en “Palabra de Honor”

Otra baja sorprende en “Palabra de Honor”. Ahora fue Fanny Cuevas quien debió despedirse de la competencia por causas mayores: una grave lesión que afectó incluso su capacidad de caminar.

PUBLICIDAD

En el capítulo transmitido este lunes, la recluta aparece explicando su malestar y justifica su despedida que termina siendo de las emotivas en el programa de Canal 13.

“Me voy a tener que ir ahora, mi rodilla no da más, está a punto de romperse por completo. Tengo que operarme sí o sí, es una lesión en el ligamento interior. No me quería ir”, exclamó entre lágrimas.

Tras la consulta médica, Fanny decide priorizar su salud, por lo que declina a la competencia. Los compañeros le dedicaron elogios pero también la motivaron en medio de su mal momento de salud.

La emotiva despedida

Faloon Larraguibel se acercó a la recluta y le confirmó su amistad. Ella entonces aprovechó para dejar atrás las diferencias y le dejó un mensaje.

"Gracias por todo, eres una gran mujer. Lo destaco porque me equivoqué contigo en algún momento. De corazón lo siento. Ojalá tú y Rai representen a Chile en la final”.

Ambas protagonizaron momentos tensos, uno de estos en el cara a cara donde Fanny dio criticó la vida familiar de Faloon.

PUBLICIDAD

“Yo la vi en el reality anterior Ganar o Servir, vi su actitud muy agresiva, eres una persona que no habla, no saluda, se la pasa haciendo muecas, no hemos hablado nada, eres super manipuladora también”.

Fanny Cuevas también le habló al grupo de Palabra de Honor y no descartó volver para un próximo reality show. "Lo pasé muy bien dentro de la competencia y lamento no poder llegar a la final“.

En redes sociales, sin embargo, hubo celebración por su salida. "Chauu, no es la mejor forma pero para tu casa“, ”Por fin se va", "Y pum para tu casa, Fanny jajaja“.