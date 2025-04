“¡Estás muy equivocado!”: Francisco Kaminski se defiende de funa tras fallido evento Florida Bier

El animador y productor de eventos, Francisco Kaminski se defendió de la funa que comenzó a circular en redes sociales, acusándolo de ser el responsable del fallido evento Florida Bier.

En un video publicado en Instagram, por emprendedores que participaron en la fiesta cervecera, acusaron a Kaminski de no pagar los servicios de guardias ni técnicos, lo que ocasionó que se bajaran las bandas y se cortara el audio.

“Carlita Jara… te entendemos. Nosotros igual fuimos estafados por Kaminski!. Más de 8.000 personas, todos bailando, tomando y de repente PLOP!S e fue el audio! Se fue el sonido hermano!“, escribieron junto al registro donde relataron la supuesta responsabilidad del animador.

Ante tales acusaciones, el locutor radial aseguró que él no organizó el evento y su rol se limitó exclusivamente al arriendo del lugar, pero no tenía nada que ver con el pago de proveedores.

“Yo no era el organizador! Y no tengo nada que ver con la producción del evento! Estás muy equivocado! Yo solo arrendé el lugar, yo trabajo para el lugar! Deberías informarte antes de hacer una acusación tan grave!”, escribió en el video que circula por Internet.

Acusan a productor de quedarse con dinero

En otro de los comentarios, un usuario culpó directamente al productor, mencionándolo con nombre y apellido.

“El productor de Floridabier se llama FELIPE SALINAS y a nosotros como cervecería NOS ESTAFÓ diciéndonos que nos devolvería el dinero de nuestro cupo ya que por cambio de fecha no podíamos participar, cupo que tiene un valor cercano a 2 millones de pesos. Y hasta el momento el tipo brilla por su ausencia, no responde los whatsapp y no solo nos estafó a nosotros sino que también a un gran número de emprendedores desde cervecerías, puestos de comida, entre otros”, publicó desde la cuenta @beer_arrayan_costero.

El evento se realizó el pasado 5 de abril en el estadio Cordep de La Florida y se presentarían bandas como la Sonora Malecon, Garras de Amor y Sol y Lluvia.

Sernac cita a organizadores del Florida Bier

Hace días atrás el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que citó a declarar a los encargados de la productora, con el fin de responder por la cancelación de artistas y los problemas de seguridad que ocurrieron en el evento.

“El Servicio ha recepcionado alrededor de 60 reclamos y en redes sociales también circulan quejas del evento. Con esta acción se busca conocer las razones que llevaron a los artistas a no presentarse y cómo se compensará a las y los consumidores afectados", publicó el ente fiscalizador.