Fanny Cuevas abandonó Palabra de Honor tras grave lesión: “Tengo que operarme sí o sí”

Un emotivo y sorpresivo momento marcó el episodio de este lunes en Palabra de Honor, luego de que Fanny Cuevas tuviera que abandonar el programa debido a una seria lesión en su rodilla.

La chica reality, sufrió una fuerte caída que la dejó usando muletas. Posteriormente, fue evaluada por un especialista, quien le entregó un duro diagnóstico. “Me voy a tener que ir ahora, mi rodilla no da más, está a punto de romperse por completo. Tengo que operarme sí o sí, es una lesión en el ligamento interior. No me quería ir”, expresó entre lágrimas.

Andrés Caniulef, otro participante, la apoyó en este difícil momento, y con palabras de aliento le aseguró: “Es lo mejor. Quédate tranquila, tu paso por aquí no va a pasar inadvertido”.

Antes de abandonar el encierro, Fanny se despidió emocionada de sus compañeros. “Me encantó conocerlos a cada uno de ustedes, los quiero. Lo pasé muy bien dentro de la competencia y lamento no poder llegar a la final”, comentó, con la esperanza de regresar en otro proyecto. “Quizás en un próximo reality puedo volver. Sé que las cosas pasan por algo y desde afuera los voy a apoyar”, agregó.

Cuevas también aprovechó el momento para reconciliarse con Faloon Larraguibel. “Gracias por todo, eres una gran mujer. Lo destaco porque me equivoqué contigo en algún momento. De corazón lo siento. Ojalá tú y Rai representen a Chile en la final”, le dijo.

Sin embargo, no todos reaccionaron con la misma emoción. Gala, Fer y Yuli decidieron no despedirse. “Sería muy falso ir a decirle algo. No me nace, no puedo”, comentó la argentina, mientras Caldirola añadió: “Todos le dimos la oportunidad”.

Zoe Bayona fue quien más sintió la partida. Llorando desconsoladamente, abrazó a Fanny y le dijo: “No, tía, no me puedes dejar sola”, a lo que Cuevas respondió con tristeza: “Lo siento. Yo no te quería dejar sola”.

Posterior a su salida, en conversación con Página 7, Fanny reflexionó: “Sin duda alguna, estaría dentro de las finalistas si no fuera por esta lesión. Todo fue positivo para mí, experiencias lindas, actividades hermosas. Me encanta participar de estos formatos de Canal 13”.