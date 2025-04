Gala Caldirola sorprende con impactante cambio físico tras participar en el reality extremo Supervivientes

La modelo e influencer Gala Caldirola sorprendió a sus seguidores al mostrar los efectos que tuvo en su cuerpo su reciente participación en Supervivientes, reality conocido por las condiciones extremas que enfrentan los participantes.

La chica reality y expareja del futbolista Mauricio Isla permaneció 39 días en la competencia, que este año se grabó en Honduras. En este espacio de telerrealidad, los concursantes deben sobrevivir en condiciones extremas en una isla, lo que provocó un evidente desgaste físico en la española.

A través de su cuenta de Instagram, Caldirola compartió un video que muestra el antes y el después de su paso por el programa. En las imágenes, se ve su entrada al reality con una figura tonificada junto al mar, contrastando con el registro posterior donde se evidencia la notable pérdida de peso. En las imágenes solo viste un bikini, por lo que deja al descubierto el gran cambio que vivió tras más de un mes viviendo en condiciones extremas.

“Supervivientes 2025 ha sido mucho más duro de lo que yo me pensaba y físicamente no he sido capaz”, dijo la española tras dejar el programa.

Recordemos que la modelo tomó la decisión de abandonar la competencia antes de tiempo. “Estos últimos años decidí volver a iniciar la aventura de entrar en realities. Este es el tercer reality que hago en el último año y medio y, aunque física y emocionalmente tenía muchas ganas de estar aquí, creo que no estaba preparada mentalmente, no estaba preparada para tanta presión”, declaró al medio Lecturas.

Caldirola incluso habría solicitado a sus compañeros que la nominaran para poder salir del programa, algo que finalmente se concretó en los últimos días. Actualmente, se encuentra disfrutando junto a su familia y recuperándose tras la exigente experiencia.