"No me siento en mi mejor momento": Melina Noto explica ausencia en medio de su embarazo

Melina Noto es una de la famosas que debutará en la maternidad este 2025. La periodista se admite feliz en esta etapa aunque no ha estado excepta de ciertas complicaciones de salud.

PUBLICIDAD

Semanas atrás confirmó su problema con un pequeño derrame ocular que la motivó a acudir de consulta al médico. Ahora ha llamado la atención por la ausencia en redes sociales pero además en la pantalla de TNT Sports Chile.

En sus historias de Instagram, la pareja de Pangal Andrade entonces explicó los motivos que la obligaron a hacer una pausa en su agenda en plena espera de su bebé.

Melina Noto se toma unos días de licencia: explica el motivo. Instagram Melina Noto

"

Me reporto por acá, dirán ´qué hace esta loca con una toalla´. Bueno, sirve para hacerme vapor con eucalipto porque llevo como cinco días, desde el fin de semana mu muy resfriada", comentó la periodista quien recurrió a los remedios naturales ante la imposibilidad de medicarse por su embarazo.

“Por eso no me aparecía, no me vieron en TNT Sports. No me siento en mi mejor momento, estoy descansando y con unos días de licencia, pero bueno esperamos que se pase pronto”, dijo esperanzada en volver pronto a las actividades.

Pangal Andrade se ha hecho cargo de su cuidado, según reveló en una foto familiar donde se vio acompañada también de su mascota.

PUBLICIDAD

Es un poquito más complicado con el baby recuperarse, menos mal que tengo a mis dos gordos enfermeros; a Bagual desde que me siento mal me voy a bañar y me acompaña, una cosa así; y a Panguis, que lo vuelvo loco con tecito, con no sé qué“.

“Nuevas aventuras, emociones”

Melina Noto y Pangal Andrade anunciaron la espera de su primer bebé, poco después que se filtró la noticia en los noticieros de farándula.

“Vamos a ser padres !!!!Estamos muy felices! Y definitivamente se nos viene un año de nuevas aventuras, emociones y de una nueva forma de amor”, expresaron.