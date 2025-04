“No quiero ni siquiera mencionar su nombre”: El ninguneo de Antonella Ríos a Daniela Aránguiz tras polémicos dichos

Antonella Ríos mantiene el conflicto con la panelista de “Sígueme”, Daniela Aránguiz, quien la señalara de aprovecharse de su fama e intentar “colgarse” para figurar en la escena pública.

Pero la panelista de “Que te lo digo” no solo minimizó estos dichos marcando algunas diferencias que tendría. "tengo una formación cultural diferente, una profundidad que no tiene que ver con jactarme de tener una cartera de marca o algo que sea a nivel superficial, una cáscara“.

En el programa de este miércoles 16 de abril, los panelistas abordaron la guerra interior que se habría desatado en “Only Fama” pero Ríos volvió a ignorar a la “Cara de Cuica”.

Antonella Ríos le responde a Daniela Aránguiz. Youtube

“Al parecer Aran no pasa a Paula Escobar... no quiero pronunciarla para que ella no piense que quiero colgarme de ella, solo voy a pronunciar su inicial, no quiero ni siquiera pronunciar su nombre para que ella no ose decir que quiero generar un negocio”.

La polémica entre ambas tomó fuerza en los últimos días cuando Aránguiz además quiso ningunearla por vincularla con Marcelo Barticciotto, quien fuera pareja de la actriz.

En el ojo del huracán

No han sido buenos días para la ex Tierra Brava quien abrió frente contra varias personalidades de la farándula. Además recibió dardos de Anita Alvarado quien revivió la pelea surgida por la infidelidad de Jorge Valdivia con su hija.

De Daniela Castro además recibió crítica luego de recordar las peleas que mantuvieron en el reality show de Canal 13 y los comentarios sobre su relación con Luis Mateucci.

"Entonces creo que la soberbia de querer mostrar siempre con muchas cosas, le ha jugado una mala pasada“, dijo la panelista de ”Sígueme" quien reiteró su apodo de “cara de cuica”.