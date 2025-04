“Tuve un romance, pero duró poco...”: La actriz Ingrid Cruz reveló que tuvo un fugaz idilio de verano

La actriz Ingrid Cruz y Francisca García-Huidobro volvieron con todo para una nueva temporada de su podcast, “Di la verdad Rosa”, el cual es transmitido por el canal de Youtube de Julio César Rodríguez, “Yuly”.

En los primeros minutos del capítulo estreno, la actriz reveló que en los meses que recién pasaron tuvo un “amor de verano”.

Haciendo como que no sabía, Francisca García-Huidobro le consultó a su amiga: “¿Y en el verano no pasó nada? ¿No tuviste algún romance?“. A esto agregó, ”yo te pregunto haciéndome la de la chacra porque yo sé“.

A lo que la actriz respondió, “sí, tuve un romance, pero duró poco. La revisión técnica volvió a 0”.

Posteriormente, Cruz contó que esa historia de amor fue corta. “Estuvo piola, cumplió lo que tenía que cumplir”, agregó, y contó que fue a visitarlo a su hogar que vivía en la periferia hacia la cordillera.

El bochorno que pasó Fran García-Huidobro en RD

Por su parte, Fran García-Huidobro contó que Japi Jane llevó regalos al programa “Only Fama”, por lo cual, terminó con dos nuevos juguetes sexuales.

“El asunto es que me llevé uno a República Dominicana. Uno piola, que es como una versión iPad de un vibrador y yo la pava, lo dejé arriba de la cama. Ahí te hacen la pieza, y me imagino que la señora que llegó hueona no es...”, relató entre risas.

Esta historia venía con remate, y Fran contó antes de estallar en risas que “de lo más bien que me lo limpió y me lo dejó en el velador. ¡Qué vergüenza más grande!”.

La Dama de Hierro comentó que las vacaciones recién las tuvo en marzo, “yo tuve vacaciones tardías porque tuve que hacer Viña que debe ser una de las cosas que menos excita en esas partes, pero excita otras partes del cuerpo”, comentó la animadora.

“Yo llegando de Viña, agarré mis tres trajes de baños, mis dos shorts, mi factor solar y adiós”, agregó García-Huidobro y Cruz afirmó que tuvo que esperar que su amiga volviera del Caribe para retomar el podcast.