Eduardo Fuentes recordó cuando quiso ser sacerdote: “Lo hablé con mis papás y fue terrible”

Una íntima revelación compartió este jueves el periodista y animador Eduardo Fuentes durante la emisión del matinal Buenos días a todos de TVN. En medio de una conversación sobre espiritualidad y creencias, marcada por la pronta llegada de Semana Santa, el rostro de The Floor Chile sorprendió al contar que en su juventud consideró seriamente ingresar al sacerdocio.

“Yo me crié en un colegio católico y en algún minuto, en el colegio, quería ser cura, pensé en esa posibilidad”, confesó Fuentes, generando inmediatas reacciones entre sus compañeros de panel. “Por suerte no. Se salvó la iglesia”, bromeó Iván Torres, dando paso a una conversación más profunda sobre la vida espiritual del conductor.

Eduardo explicó que su infancia y adolescencia estuvieron fuertemente marcadas por la religión: “Estudiaba en un colegio católico, iba a misa, leía la lectura bíblica, estaba muy vinculado. En algún minuto me lo preguntaron y le di una vuelta”. Sin embargo, su intención de seguir el camino sacerdotal no fue bien recibida en su entorno familiar.

“Lo hablé con mis papás y fue terrible, porque mi mamá lo único que quería era tener nietos. Me dijo que no, que era lindo, pero no”, recordó entre risas y nostalgia, mostrando cómo ese deseo juvenil fue rápidamente desalentado.

Con los años, su vínculo con la iglesia comenzó a cambiar. “Hice todos mis sacramentos y cuando me separé, un cura amigo me dijo ‘tú cachai que esto, dentro del mundo de la iglesia católica, significa que se abre una puerta para que abandones el barco’”, relató.

Esa conversación marcó un punto de inflexión. “Venía cuestionándome hace rato, desde la muerte de mi mamá, cuál era mi vínculo con la iglesia y con Dios. Cuando murió mi mamá de cáncer, acababa de cumplir 18 años y me sentí muy rebelde respecto a la vida”, confesó el comunicador.

“Me cuestioné por qué este Dios, con el cual yo tenía tan buena onda, se llevó a mi mamá y de esa manera. Fue muy doloroso. Y como que me enojé”, admitió. Sin embargo, el tiempo le permitió resignificar esa experiencia: “Rápidamente entendí el ‘¿por qué no?‘. ¿Tan especial me sentía yo de que no me iba a pasar esto? Fue una lección de la vida, pero me distanció de la iglesia y de la fe".

Finalmente, esa búsqueda interior lo llevó hacia el budismo. “No es una religión, es una filosofía que me llena. Dije ‘en esto me gustaría pensar, creer y lo adopto’. Pero lo adopto como filosofía, no como una religión”, concluyó.