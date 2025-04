“Es el amanerado más hombre de la TV chilena”: Sergio Rojas respalda a José Antonio Neme tras hablar del bullying sufrido

La historia contada por José Antonio Neme en el podcast de Javiera Quiroga desató reacciones dentro de la farándula. El conductor del matinal “Mucho Gusto”, caracterizado por su verbo franco, recordó el oscuro drama vivido como víctima de byling en plena adolescencia, esto debido a su orientación sexual.

No se victimizó. Por el contrario se admitió fortalecido por la experiencia.

“Hoy día no tengo ningún pudor. Si alguien me dice ‘pareces una mujer, que soy fleta o que soy puto’ me da lo mismo, ‘sí soy un puto o un maraco’...no me afecta la sexualidad que tengo, no la niego, obviamente que me gustan los hombres”, dijo en el espacio en Youtube.

José Antonio Neme en el podcast de Javiera Quiroga. Youtube

Sergio Rojas, periodista de Zona Latina, consideró que la intervención de Neme reivindica el amaneramiento y ahí argumentó.

“Una cosa es ser gay y otra ser amanerado. Hoy día la sociedad sigue castigado al amanerado, al hombre que tiene conducta femenina por abandono de padre, crianza con mujeres o por razones biológicas, por lo que sea. Él da a entender acá que una persona amanerada no tiene por qué no ser inteligente, cool, atrevido y avasallador”.

“Decir y ser quien quiere ser”

Sergio Rojas abordó el tema en el programa QTLD donde volvió a elogiar al presentador de Mega.

“Es el amanerado más hombre de la televisión chilena, es el único que tiene los cojones y los pantalones para decir la cosas por su nombre, salvo en Only Fama, que de repente se pone medio culicagado, pero en general tiene los pantalones para enfrentarse contra personas económica y políticamente poderosas”.

Para el presentador de QTLD “eso demuestra que un amanerado no necesariamente tiene que ser amariconado, y a buen entendedor, pocas palabras”.

Sus compañeros respaldaron sus palabras. Para la panelista Antonella Ríos, destacó “la dimensión profunda en este podcast que hace levantar la mirada y pensar que bueno exista gente en la televisión que se atreva a decir y ser quien quiere ser”.