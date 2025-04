Juan Pedro Verdier habla de su ingreso a Mundos Opuestos: “El amor de pareja no es lo que estoy buscando”

Juan Pedro Verdier está de vuelta en la pantalla chica, esta vez como parte del esperado regreso del reality Mundos Opuestos, de Canal 13. Tras el término de su larga relación con Karen Paola, con quien estuvo dos décadas, el exchico Mekano habló sin filtros sobre su presente sentimental y sus verdaderas intenciones dentro del encierro televisivo.

En conversación con Rodrigo Gallina en el programa Hay que decirlo, también de Canal 13, Verdier abordó de forma honesta la posibilidad de enamorarse durante su participación. “Creo que el amor toma muchas formas en la vida”, comentó al ser consultado sobre el tema.

El comunicador fue claro en señalar que “particularmente, el amor de pareja no es algo que esté buscando en esta experiencia”, aunque sí destacó el valor de los vínculos humanos: “Una de las cosas que más me entusiasma de este proyecto es la oportunidad de compartir con distintas personas, conocer diferentes personalidades y experimentar ese proceso. El amor en general y la interacción con mis compañeros me parece muy entretenida”.

Más allá del terreno sentimental, Verdier aseguró que entra al programa con el objetivo claro de llegar lo más lejos posible. “Estoy contento, entusiasmado con esta aventura. Entreno deportes de combate, así que, casi sin saberlo, me estuve preparando durante harto tiempo”, expresó.

La nueva edición de Mundos Opuestos será conducida por Karla Constant y Sergio Lagos, y contará con 20 participantes divididos entre “Pasado” y “Futuro”, una fórmula que mezcla a 12 famosos con 8 desconocidos. Hasta ahora, se han confirmado varios nombres para este desafío: Marlen Olivari, recordada figura de Morandé con Compañía; Evelyn Ortiz, destacada atleta máster chilena; el influencer Mike Milfort, con una fuerte presencia en redes sociales; Leonardo Vallana, “El Princeso” de La Vega; y Fernanda Valenzuela, joven creadora de contenido más conocida como “La Chilota”.