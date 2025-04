Nacho Gutiérrez recuerda infidelidad de su expareja: “Me lo contó Fran García-Huidobro, ella tenía la certeza”

La infidelidad también es una realidad entre las parejas de la farándula. Fabricio Vasconcelos es el caso más comentado luego de ser vinculado a una modelo trans, lo que puesto en el centro de la polémica al bailarín.

PUBLICIDAD

En pleno debate, el conducto de “Hay que decirlo”, Nacho Gutiérrez, comentó sobre su experiencia con una expareja infiel. Si bien no quiso dar nombres ni acusaciones detalló cómo conoció del engaño, precisamente en boca de una colega.

“A mi hace 20, veintitantos años, yo para que no empiecen a asociar, yo estoy casado hace 2,3 juntos hace 14. Hace 20 años yo no tenía idea de que me estaban siendo infiel, ni idea, y entra a mi camerín la Fran García-Huidobro , trabajamos juntos en esa época”.

Nacho Gutiérrez / Agencia UNO (Pablo Ovalle/Pablo Ovalle)

Según recordó el animador, fue su colega quien le reveló la infidelidad de su entonces pareja. “Ella me dijo ´te están siendo infiel´, ella tenía la certeza, no me contó un rumor, ellos los vio y era verdad".

Pese al impacto de la revelación, Nacho creyó en su colega y explicó el por qué. “Si hubiera sido un rumor, la Fran no me lo cuenta, ella tenía que tener todo como la prueba y entra y me dice con certeza ´yo sé que te están siendo infiel y te lo quiero comunicar porque tu eres mi amigo y no me lo puedo guardar´“.

“Lo agradecí, po”

El conductor de Canal 13 admitió su impresión y la reacción que tuvo entonces por la revelación que terminó agradeciendo.

“Me dolió. Me fui a la punta del cerro, mal, pena, te sentís defraudado, yo no tenía ni una sospecha”, recordó Gutiérrez quien en la actualidad está casado con Rodrigo Macaya.

Entonces decidió enfrentar la situación con una pregunta directa a quien era su pareja, quien le confirmó la versión de García-Huidobro. “Al final lo agradecí po, porque eso se terminó y luego yo encontré al amor de mi vida”.