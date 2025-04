Por pregunta inapropiada a modelo trans: Tenso momento entre Sergio Rojas y Antonella Ríos en Que te lo digo

Los integrantes de Que te lo digo, Sergio Rojas y Antonella Ríos, tuvieron un tenso momento en comerciales, tras una pregunta que realizó el animador a la modelo trans Agustina Cabañas.

Todo ocurrió cuando hablaban con la mujer sobre el encuentro íntimo que sostuvo con el bailarín Fabricio Vasconcelos, momento en que Rojas le realizó una consulta que ella consideró incómoda.

Antonella Ríos advirtió la molestia de la entrevistada y se lo hizo saber al animador, quien de igual forma defendió su punto.

“Él, antes de llegar a la cama, sabe que eres una modelo trans...yo sé dónde me estoy metiendo, no me encuentro con una sorpresa después”, decía el periodista, lo que causó molestia en su compañera y en la modelo.

“No sé de que sorpresa me estás hablando...me parece una falta de respeto también”, contestó Cabañas, para luego terminar el contacto telefónico.

Tenso momento entre Antonella y Rojas

“Decirle y preguntarle...eso para ella le quita dignidad”, alegó Antonella ante la consulta. “Estamos hablando de una mujer que está en una transición de género y la genitalidad no cabe en una conversación”.

Posteriormente, cuando estaban en comerciales, Rojas recriminó a Ríos por la interpretación que realizó.

“Tú estás haciendo una interpretación que no es la adecuada...tú estás dando una interpretación que puede ser para ti y no para mí”.

“Sergio, con todo respeto, yo no voy a salir de lo que estoy pensando”. -“Entonces, te entrevistamos a ti para que tu nos digas lo que piensa ella”, replicó Rojas.

Finalmente, Cabañas se volvió a contactar con el animador, donde efectivamente le confirmó que se sintió incómoda con la pregunta.

Además, trascendió que la mujer firmó contrato con un canal de televisión para hablar en exclusiva sobre su encuentro sexual con Fabricio. Programa que podría ser Only Fama o Primer Plano.