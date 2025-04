“¿Te gusta o solo es una estrategia?“: Madre de Raimundo Cerda le realizará una directa pregunta a Faloon Larraguibel

Esta noche en “Palabra de honor”, se realizará una especial actividad que tendrá a los reclutas recibiendo mensajes de sus familiares, y una de las madres interpelará a su potencial nuera.

El primero de los mensajes vendrá de parte de Katherine, mamá de Raimundo Cerda, quien, junto con darle un mensaje de energía y fuerza a su hijo, tendrá también una pregunta muy peculiar para Faloon Larraguibel.

“Tú siempre dijiste que no te gustaba el Rai, que lo encontrabas muy cabro chico, pero en este último tiempo los he visto muy acaramelados. ¿Te gusta o esto es sólo una estrategia para llegar a la final?”, le preguntará su suegra a Larraguibel.

Ante las reacciones de sorpresa de los demás, Faloon contestará que no es cierto que está usando a Cerda. “Sí me gusta, por algo estoy con él. Y he demostrado que no necesito a nadie para llegar a la final. Pero acompañada es mucho mejor, así que tranquila, Kathy, te lo cuido”, le responderá.

En tanto, Rai reforzará las palabras de Faloon. “La Faloon siempre me ha llamado la atención. Me vuelve loco muchas cosas de ella, no lo voy a negar”, sostendrá.

Gala también será consultada por su opinión sobre la relación. “Me gusta verlos felices, veo que se hacen bien. A Rai lo quiero mucho y me gusta verlo brillar, y también me gusta ver a Faloon bien y recibiendo lo positivo, porque en algún momento la consideré mi amiga”, indicará la española.

Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda Gentileza: Canal 13

El renacer del amor de Faloon y Rai

Una vez que salieron del encierro, el amor entre la dupla que llegó a la final de “Palabra de honor” no duró mucho. Sin embargo, a medida que se va acercando la final y ya con una semifinal ganada, el amor volvió a renacer.

Durante el fin de semana, la comunicadora compartió un video en sus historias de Instagram, el cual fue publicado por el hermano de Rai, José Manuel Cerda. En éste muestran cómo la dupla se entrena para la final de “Palabra de honor”.

En los primeros segundos del registro, se ve a Faloon yendo al lado de su hombre para rodear su brazo en su hombro. Él le dio un beso en la mejilla, y luego Larraguibel movió su rostro para darle un beso en la boca.

Como si esto fuera poco, una nueva prueba del renacer de este amor la publicó Faloon este domingo. Ella subió una romántica imagen con Raimundo Cerda, quien se encontraba detrás, mientras ambos posaban para la cámara.