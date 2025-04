“Apenas puedo con mi cama, imagínate con la cama de los demás”: La reacción de José Antonio Neme al escándalo de Fabricio Vasconcelos

En el centro del torbellino se encuentra el bailarín brasileño Fabricio Vascocelos luego de que se filtrara el video evidencia de un encuentro con una modelo trans, en un escandaloso engaño a su esposa Mariela Román, con quien lleva una década de relación.

El caso desató las reacciones en la farándula, donde famosos y panelistas dieron su opinión sobre la controversia mientras siguen revelando detalles del supuesto intento del bailarín por “silenciar” el escándalo.

José Antonio Neme fue consultado por las cámaras de “Que te lo digo” donde no evadió la polémica.

Fabricio Vasconcelos. Fuentes: Instagram @fabriciovascos.

“¿Qué puedo decir yo a eso? Nunca ser infiel es algo positivo, digamos, me parece bien que lo reconozca, que sea o no sea trans, la verdad que para mi no tiene ninguna importancia, que sea un tema personal, nadie tiene derecho a opinar de la cama de nadie".

El conductor de Mega mostró respaldó a Vasconcelos aunque no dejó de criticar el supuesto engaño, “No está bien, si es que hubo engaño, no está bien engañar a alguien ...la verdad no tengo más detalles, apenas puedo con mi cama, imagínate con la de la de los demás”.

El apoyo de Karen Doggenweiler

Karen Doggenweiler, también de Mega, fue consultada sobre la polémica del momento aunque pareció sorprendida.

“No te puedo creer...y lo pillaron, y a estas alturas uno debe preguntarse siempre es efectivo, él lo reconoció o no.... qué triste porque es una familia preciosa, lo quiero mucho a él, a la Mariela, qué pena que esté pasando por un momento así“.

Para la animadora es difícil “tomar la decisión de recomponer la relación, seguir adelante, o pensar que de alguna manera se echa por la borda toda una historia de una pareja tan linda”.