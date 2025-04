Mario Vargas Llosa: La causa de la muerte del escritor, según Jaime Bayly

La muerte de Mario Vargas Llosa el pasado 13 de abril a sus 89 años, conmovió al mundo de la literatura. Tal como anunciaron sus hijos, no tuvo ceremonias públicas y su último adiós se dio en las más estricta intimidad familiar, tal como fue su último deseo.

Siguen las reacciones de políticos y personalidades, entre estos el periodista Jaime Bayly con quien tuvo un controvertido vínculo. El también escritor dedicó un nuevo episodio en su cana de Youtube, esta vez sobre la posible causa de muerte del Premio Nobel de Literatura.

Jaime Bayly habla de la muerte de Mario Vargas Llosa. Youtube

Bayly dijo haber recibido recientemente un correo de una persona desconocida que lo dejó “muy preocupado”.

El remitente de apellido Carreras, le indicó entonces ser visitante asiduo de centro de salud en Madrid, Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, para acompañar a su esposa, paciente oncológica.

“Todas las semanas nos hemos cruzado con el gran escritor Don Mario Vargas Llosa”, le habría indicado en el mencionado correo. Si bien no dio por confirmada la enfermedad del escritor, expresó su sospecha a Bayly.

Unas veces acompañado de su hija Morgana o de su hijo Gonzalo, el escritor peruano concurría al lugar en el área reservada para pacientes oncológicos, aunque no se sometiera a la quimioterapia sino que se atendiera en el departamento de hematología.

“Él va a la zona reservada para pacientes que tienen cáncer hematológico”, comentó entonces el informante citado por Jaime Bayly.

No fue por neumonía

El periodista y presentador de TV dijo haber estado tentado a revelar este anuncio, pero dudó de la versión de este informante. También consideró que tal anuncio no le correspondía, “ni siquiera soy cercano a la familia”. “Prefería guarda silencio”.

“La familia tuvo la delicadeza de no decir qué enfermedad había matado a Vargas Llosa. No es cierto que estaba sano, le dio una neumonía en Lima y lo mató una neumonía, eso no es así”, dijo sobre las recientes versiones de cercanos a la familia Vargas Llosa.

“Él, casi con toda probabilidad, tenía un cáncer en la sangre y eso había debilitado muchísimo sus defensas, si era ya un hombre diezmado en su sistema inmunológico, se enferma de neumonía y quizás la neumonía lo termina de matar pero es porque tenía un cáncer en la sangre”..