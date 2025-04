Matías Vega se despide entre lágrimas de “Hay que decirlo”: “Me han hecho sentir que son mi familia”.

El programa “Hay que decirlo” dijo adiós a uno de sus rostros más conocidos. El panelista Matías Vega se despidió entre abrazos y conmovido poco antes de iniciar el reality show “Mundos Opuestos” del cual formará parte.

El opinólogo se vio conmovido al ver videos de sus familiares, sobrinos y cercanos quienes le dedicaron elogios en esta nueva etapa. Al escuchar las palabras de su madre no contuvo las lágrimas.

“En este equipo, y te lo quiero decir desde lo más profundo, te queremos tanto, deseamos que te vaya increíble ”, palabra de Nacho Gutiérrez que él agradeció conmovido.

Matias Vega se despide de "Hay que decirlo". Youtube

Hubo cánticos y aplausos al carismático panelista quien se sumará al nuevo proyecto de Canal 13 que en su nueva temporada será conducido por Sergio Lagos y Karla Constant.

“No puedo ni hablar, no sé, se me pasan tantas cosas por mi cabeza y hoy día estar acá con mi lindo equipo gritando mi nombre... ver a mi sobrinos, no les gusta las cámaras y me que hablen, cada vez los veos más grande y me dicen cosas como si fueran adultos”.

“Quisiera tener un clon”

Matías Vega recordó sus primeros pasos al programa de farándula cuando entonces le tocó presentar a los participantes del reality sin saber que sería acogido por el equipo tan rápidamente.

“Hoy día ya llevo mas de tres meses acá, me han hecho sentir de que son mi familia, me da tanta pena irme, sé que es un camino, es una meta, es el camino que elegí seguir, cómo me encantaría tener un clon y quedarme acá también”.

Pamela Díaz bromeaba asegurando “que no es necesario” mientras Matías siguió elogiando al equipo. “Les quiero agradecer la generosidad de cada uno de ustedes, hasta de ´Chilechico´“.