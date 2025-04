Roberto Cox aclara sus dichos por amistad con Julio César Rodríguez: “No sé de dónde inventaron que me llevo mal con él”

Luego de la batahola que provocaron sus declaraciones en un programa de entrevistas, al sincerar que con el animador Julio César Rodríguez “no somos amigos, pero sí colegas de trabajo”, Roberto Cox debió salir este sábado a aclarar sus dichos.

Y es que la avalancha de especulaciones de medios faranduleros respecto de una supuesta animosidad entre el periodista y Rodríguez, fue un tema del que Roberto quiso hacerse cargo para aclarar la que, a su juicio, fue una declaración sin ninguna intención de generar polémica.

La aclaración de Roberto Cox

“No sé de dónde inventaron que me llevo mal con Julio”, señaló en conversación con lun.com, donde el comunicador indicó que “en una entrevista dije que no éramos amigos, pero eso no quiere decir que te lleves mal con alguien”.

“Nos llevamos excelente. Los colegas de farándula siempre buscan darle una interpretación negativa a todo y terminan inventando un conflicto donde no la hay”, agrega el periodista.

Su aclaración es compartida por el propio Jotacé, quien en el mismo medio de prensa nacional señala que “no es tema para mí, tengo una muy buena relación con el Pepe (Cox). No somos amigos, y no sé cuál es el problema con eso. De hecho, con Roberto me llevo mejor que con mucha gente con la que he trabajado”.

“Nos llevábamos bien al aire. Roberto tiene mucho humor, es liviano y nunca hubo algún tema conflictivo mientras trabajamos juntos, por el contrario. Feliz trabajaría con él de nuevo”, puntualizó.

“Tengo amigos del colegio, de la universidad, de la pega y de la vida”, agrega Cox, quien asegura estar “rodeado permanentemente de amigos, y son muy buenos amigos. Son mi familia en Chile, ya que mi vieja y mi hermana están lejos”.

Respecto de su ausencia en algunos festejos con sus colegas del programa de CHV (que dejó tras el cambio de temporada este año), el periodista reconoce que “no pude ir a todos los carretes del matinal por compromisos en la noche. Algunos eventos como DJ, y en una oportunidad no pude ir porque estaba de cumpleaños mi amigo el ‘Care martillo’ (y que nombraban constantemente cuando Cox estuvo en ‘Contigo en la mañana’)”.

“Sigo en el noticiero AM y armando reportajes que he estado haciendo en el extranjero. El caso de Gisèle Pelicot fue el primero de ellos, pero vendrán varios más”, puntualiza.

“Sigo con más ganas que nunca con mi programa ‘Nada que perder’. Nos ha ido muy bien con la repercusión en medios y hemos levantado hartas noticias. Y lo de DJ me tiene muy entusiasmado. Quiero que este año sea de perfeccionamiento para ir creciendo en la música”, finaliza.