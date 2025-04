Rodrigo González cuestionó la ausencia de diputada Maite Orsini en el Congreso por licencia médica: “Trabaje amiga, y no se repostule”

Con su habitual humor, aunque no por ello dejando de lado una mirada crítica a la actualidad política del país, el comediante Rodrigo González lanzó duros cuestionamientos a los parlamentarios y autoridades públicas chilenas durante una entrevista que dio en el podcast “Todo sobre la mesa”, de Gianella Marengo.

PUBLICIDAD

Con motivo de la presentación de su nuevo espectáculo itinerante de stand-up “Random” fue que el humorista realizó en el espacio de Marengo en YouTube un análisis a la política chilena, en la que personajes como la diputada Maite Orsini, o los alcaldes Tomás Vodanovic y Mario Desbordes, estuvieron presentes.

Las críticas de Rodrigo González

De la actual congresista, González apuntó sus críticas a su ausencia parlamentaria debido a los mediáticos problemas en los que se ha visto envuelta tras las denuncias de abuso sexual en contra de Jorge Valdivia.

“Yo le diría a la Maite Orsini. Trabaja, trabaja. Le diría solamente trabaja, lleva dos meses con licencia. ¿Cachai? Dos meses con licencia”, señaló el comediante, quien insistió en su llamado para que la abogada retome sus funciones parlamentarias, alejada de la polémica por la indagatoria a su expareja. “Ya estamos. Trabaje amiga, y no se repostule. Ah, ya me puse así, como (Fernando) Paulsen”, dijo González, quien lamentó que los políticos chilenos estuvieran más pendientes “de otras cosas que del Chile real”.

“A los políticos chilenos los veo mal. Lo veo todo mal, porque están más preocupados de otras cosas que del Chile real. Yo que viajo harto por el país, viajo todo el año, veo que está difícil la cosa. Y si bien todo el mundo le echa la culpa a (Gabriel) Boric, y claro, él es joven todavía, pero recordemos que quien legisla es el Parlamento. Entonces, (el Presidente) Boric puede tirar muchas leyes, pero si el Parlamento no las aprueba, y claramente el Gobierno no tiene mayoría en el Parlamento, quedan ahí”, reclamó.

“También hay que hacerse cargo, como diputados, como senadores, como Poder Legislativo, de escuchar un poco la voz del pueblo”, agregó.

De Tomás Vodanovic a Mario Desbordes

“Aquí voy a sonar políticamente muy correcto, siendo un tipo de izquierda como yo me defino, pero la derecha no está haciendo nada distinto de lo que hizo la izquierda cuando fue presidente (Sebastián) Piñera. Entonces, ese juego de tira y floja (…) lo que a mí me molesta es la desinformación de la derecha, que tira mucho fake news y también que roban mucho. Y roba mucho la derecha. Todos roban, pero la derecha roba demasiado y eso está comprobado”, enfatizó el standupero, quien distendió parte de sus duros cuestionamientos al bromear con la figura del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

PUBLICIDAD

“Yo sólo quiero que robe una sola persona. En serio, te lo digo de verdad. Quiero que Tomás Vodanovic robe, para que haga un OnlyFans. Es que si lo hace, ese hue*** se forra, por Dios. ¿Tú has visto a Tomás Vodanovic? Pero es increíblemente rico, yo lo veo y digo ‘¿quién es ese hombre?‘. Mi polola lo ama. Lo ve todo el día, te juro. No tiene el tazón, pero se lo voy a regalar”, dijo.

“Fuera de bromas, me parece muy bien lo que está haciendo. Y así como él, varios. También de derecha e izquierda. Pero volviendo a la pregunta, creo que tienen que enfocarse y gobernar para quienes los eligieron. Esa es la pega de ellos. Gobernar para quienes los eligieron, sin importar si son amarillos, verdes o fucsias. Porque de verdad está la hue*** compleja. Mira, Mario Desbordes salió electo alcalde (en Santiago) y se fue de vacaciones una semana. Está de vacaciones, ni nosotros”, concluyó.