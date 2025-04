Se podía cortar la tensión con un cuchillo: Sergio Rojas se reencontró con con Adriana Barrientos tras fuerte pelea

Si nos remontamos al viernes 20 de diciembre de 2024, la noticia que se tomó la farándula fue la salida de Claudia Schmitd de “Zona de estrellas”, después de una pelea con Adriana Barrientos.

El motivo de este conflicto fue Sergio Rojas, y el aludido fue a encarar a la Leona en los estacionamientos del canal. Esto terminó con una denuncia por Ley Karin de Barrientos en contra de Rojas.

Los que fueron alguna vez amigos se distanciaron completamente, y el animador de “Que te lo digo” le enviaba un raspacacho de vez en cuando a la Leona en su programa.

Ahora se volvieron a ver las caras.

Sergio Rojas y Adriana Barrientos Captura: Instagram @sergio.rojas1

El reencuentro de Rojas con la Leona

Esto sucedió el jueves pasado en “Zona de estrellas” cuando Sergio junto a Joaquín Zimdecker visitaron el set para promocionar el nuevo horario de su programa de concurso “La noche premia”.

Al momento de saludar a cada uno de los integrantes, el periodista partió por la Leona, quien lucía evidentemente incómoda y tensa con la visita de Rojas al panel. Cuando llegó al puesto de Adriana, él le deseó feliz cumpleaños y le dijo “no me dejes con la cara estirada”, por lo que ella soltó una risa irónica.

“Adriana Barrientos, hasta el año antepasado, estuvo presente en todos mis cumpleaños”, contó Rojas, y ella respondió que “podría contar todo lo que pasó en tu cumpleaños”.

Adriana Barrientos y Sergio Rojas Captura: Zona de estrellas

“Incluso, a Adriana yo la desenterré en su Porsche en un camino de tierra...”, reveló Sergio, quien fue interrumpido por la panelista quien agregó “a mí desenterró y al cuñado lo enterró”. Él corroboró la información y agregó que también lo terminó desenterrando para la sorpresa de Barrientos.

A esto, Sergio agregó que “quiero decir algo y lo sabe todo el canal. Yo a la Adriana le tengo mucho cariño, nos hemos peleado, es cierto, porque Adriana me conoce y sabe que yo no tengo aspavientos y cuando quiero decir algo lo digo frente a frente, pero eso no quita el cariño ni el trayecto que hemos tenido”.

El periodista aseguró que él fue quién la bautizó como “Leona”, por lo que Adriana dijo que no se acordaba. “No vengas a ningunear todas las noches frío que pasamos en Viña del Mar cuando corríamos en búsqueda de los famosos”, comentó.

Ella rompió su silencio y le comentó: “Te voy a decir una sola cosa Sergio Rojas, el villano no pide clemencia así que anda a sentarte mejor”.