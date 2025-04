Con románticos videos: Camila Andrade y Francisco Kaminski celebraron su primer año de relación

Con un romántico video en su cuenta de Instagram, Camila Andrade celebró su primer aniversario de pololeo junto al locutor radial Francisco Kaminski.

Si hace un año atrás negaban el amor, desde hace un tiempo que lo gritan a los cuatro vientos, compartiendo, incluso, con el hijo de Carla Jara y Kaminski.

“1 año❤️. Gracias por ser mi amor, apoyo, paz y refugio! Te amo mucho", le escribió Andrade.

En el video, se ve el acostado en un sofá cama, con un gran ventanal de fondo. Camila se recuesta junto a él, conversan, se besan y abrazan, demostrando gran complicidad.

Amor “contra todo y todos”

Kaminski, por su parte, compartió algunas historias de Instagram desde Buenos Aires, lugar donde celebraron su primer año juntos.

Además, compartió un post donde aprovechó de lanzar algunas indirectas, contra aquellos que se convirtieron en detractores de de su romance, principalmente, por la forma que se dio a conocer, ante una supuesta infidelidad a su esposa Carla Jara.

“Por muchos años llenos de amor y miles de besos! 1 año Contra todo y todos! Aquí estamos: amándonos cada día más! Gracias por llegar a mi vida! Gracias por amarme como lo haces! Gracias por existir @cmiandrade te amo con el alma! #amorinfinito“, sentenció.

El duro inicio para Camila Andrade

“Yo abiertamente lo he definido como el momento más duro de mi vida, me quebró en distintos aspectos, me echaron de mi trabajo por un hecho personal de mi vida, me afectó en 360″, contó en La divina comida, sobre el despido de “La Caja de Pandora” en 2024.

Los ataques se hicieron cada vez más graves. Según Andrade recibió “mensajes de muerte todos los días, y que me incitaban a que yo me matara”, dijo ante el asombro de los compañero de mesa entre estos la precandidata presidencial Evelyn Matthei.

Recordó la vez que ambos leyeron en TikTok la noticia de su supuesta muerte. “Decía Camila Andrade fue hallada en su domicilio, una foto mía, cuando vi eso ahí fue como, eso me afectó mucho”.

Según Andrade se vio mucho más afectada que su pareja. “Tenemos personalidades diferentes, en fin, distintas vivencias y a pesar de nuestro dolor, nos apañamos, digamos que el escenario era súper hostil, era para que de hecho se acabara”.

La exmiss destacó el apoyo de Kaminski en medio de los ataques que recibió la relación. “Él fue muy importante desde el primer momento hasta hoy que estamos viviendo juntos en esta casa ... es importante entender que el lenguaje es sumamente poderoso y que hay que tener un poco de ojo con las redes sociales”.