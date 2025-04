Juan Carlos “Pollo” Valdivia busca un escaño en el Congreso: las reacciones a su candidatura

De la TV a la política. Juan Carlos “Pollo” Valdivia sorprendió con la decisión de lanzar su candidatura a diputado por el Distrito 8, el cual incluye a las comunas Colina, Lampa, Quilicura, Pudahuel, Tiltil, Cerrillos, Estación Central y Maipú.

PUBLICIDAD

El presentador de TV se sinceró en entrevista con Revista Sábado donde abordó las motivaciones para aspirar a un escaño en el Congreso.

"Pollo" Valdivia da el salto a la política y anuncia su candidatura como diputado. Youtube

“No he militado políticamente jamás. No suscribo a partidos políticos, pero la ley o la manera en que están estructuradas las elecciones muestra que si no vas en un pacto a una lista, las posibilidades son cero”, citó la publicación

“Pollo” Valdivia además reveló el motivo de su decisión que ya meditaba por el año 2022, cuando su esposa Claudia Conserva fue diagnosticada con cáncer de mama.

Fue entonces cuando reflexionó sobre la urgencia de un marco jurídico que estableciera la obligatoriedad de tener seguros de vida. “Por suerte teníamos un seguro que había tomado yo, llevaba 10 años pagando, y esa fue la diferencia de tener una cobertura para ella y que no nos empobreciera”, dijo a la publicación.

¿A favor o en contra?

El periodista, abanderado de Democracia Cristiana, quien aseguró tener ideas de izquierda pero también de derecha en cuanto a economía, desató reacciones con su candidatura.

“Se necesita reformar los requisitos para poder ser congresista”, “Debería ser un requisito para acceder al Congreso al menos ser concejal”, “Ya perdió”, “Su perfil es demasiado claro y potente para ser DC...habrá conflictos”, se leyó entre las reacciones.

PUBLICIDAD

Otros respaldaron la propuesta de Valdivia. “Muy bien pollo. Éxito y dale con todo!”, “ “El Pollo Valdivia es muy buen periodista, además informado y culto, merecería ocupar un lugar en la Cámara en reemplazo de una tropa de personajes que sólo están por la gran dieta que reciben...”, “Muy culto e informado, le tengo toda la fe”