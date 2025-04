“Marzo fue el peor mes de mi vida”: Helhue Sukni se sinceró sobre la sensible situación familiar que le está afectando

Al podcast “M de Mujer” se dirigió la abogada Helhue Sukni, quien es una de las figuras más atractivas de las redes sociales para los fanáticos de la farándula.

Su personalidad y chispeza la han caracterizado durante todo este tiempo. Sin embargo, su ánimo no ha estado de lo mejor debido a unos acontecimientos familiares que la han golpeado, por lo que no ha hecho nuevos videos para sus seguidores.

“He andado súper bajoneada, entonces ¿qué les voy a andar transmitiendo? Amargura hueón", confesó.

“He estado bajoneada porque he tenido problemas. Bueno, el mes de marzo fue el peor mes de mi vida, nunca lo había pasado tan mal”, reveló la “Tía Helhue”.

La aflicción que le ha golpeado a Helhue

Al entrar en detalles sobre qué le ha afligido durante marzo, Sukni comentó que “mi mamá ha estado enferma, está decaída. Cada día más... se está apagando de a poco. Se le va la onda”.

“En definitiva eso me tiene amargada. Me tiene muy triste porque mi papá me dice ‘yo no sé si un día voy a despertar y tu mamá va a seguir durmiendo‘. Entonces, esa cuestión te cala hondo”, continuó.

Helhue aseguró que para ella la casa de sus padres sigue siendo su hogar, a la cual puede llegar en cualquier momento. Ella tiene su habitación allí si es que quiere ir a quedarse a dormir algún día.

“Yo tengo mi casa, y tengo a mi mamá y a mi papá. Si ellos se van yo voy a quedar botada. Es una cuestión muy... Yo estoy tratando de concientizarme que la vida no es eterna, que no puede ser eterna”, se sinceró.

Por otro lado, una de sus hijas también ha estado con una complicación de salud que le ha afectado como madre. “Lo otro que me tuvo bastante afectada es la enfermedad de mi hija que le dio endometriosis”, comentó.