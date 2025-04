Américo aborda supuesta polémica con Kanela y le da portazo a trabajar juntos: “No va a pasar”

El cantante Américo aclaró por qué motivo no participó en el homenaje a Tommy Rey, organizado por Luis Jara, descartando de lleno que la razón haya sido su supuesta enemistad con Héctor Muñoz, más conocido como Kanela.

En conversación con Pamela Díaz en Sin Editar, explicó que su negativa fue simplemente porque estaba ad portas de viajar a Argentina y, además, esas decisiones las debe autorizar su sello Sony Music y le dijeron que no. Por lo tanto, en ningún caso fue porque dentro de los convocados se encontrara el líder de Noche de Brujas.

Además, respecto a la supuesta mala con él, debido a una pelea que ocurrió entre las bandas durante una premiación el año 2013- aseguró que eso no tiene nada que ver, porque ni siquiera estuvo presente en la gresca donde se enfrentaron los músicos y Kanela.

Sin embargo, ante una posible colaboración, le cerró las puertas a trabajar juntos. Pero, por una simple razón. Porque Muñoz ha dilatado la colaboración.

“Yo no solo lo he intentado, yo he hecho el trabajo de acercarme al Héctor, he hablado con él. Cuando nos vemos conversamos, nos abrazamos… Hay buena onda, pero cuando toca organizarse por una cosa de estructuras, son estructuras muy distintas”, señaló.

Pero, a pesar de sus esfuerzos por cantar juntos, Kanela nunca respondió.

Américo revela indiferencia de Kanela

“Todavía estoy esperando que le ponga la voz, le mandé la canción… Le mandé la pauta… Todavía estoy esperando su parte. La ultima vez que hablamos eso fue el verano del 2024. Donde él solo tenía que mandarme su parte y todavía no… pero no pasa nada. Yo entiendo que es así”, dijo resignado.

“Nunca va a pasar. Yo ya tiré, ya se tiraron las tres bolas. Tres strikes y no hay más… no va a pasar”, sentenció.