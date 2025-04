Cristián de la Fuente revela las razones de por qué no se han divorciado con Angélica Castro

Cristián de la Fuente rompió el hermetismo y habló sobre su separación de Angélica Castro en una reciente entrevista, donde explicó por qué aún no han formalizado su divorcio.

La relación entre de la Fuente y Castro terminó en 2022, después de 21 años juntos, tras la revelación de una infidelidad por parte del actor.

Razones para no formalizar el divorcio

Durante su participación en el programa “El arte de reinventarse”, conducido por Juan Soler y Paulina Mercado, de la Fuente fue interrogado sobre por qué aún no han concluido oficialmente su matrimonio.

“Al principio no nos divorciamos porque obviamente uno trataba de volver”, explicó, dejando entrever que había esperanza de reconciliación en los primeros momentos tras la separación.

Más adelante, el actor reflexionó sobre el estado actual de su relación con Angélica. “Después no nos hemos divorciado porque, no sé, como que no... claro, terminaría la relación, le pondríamos un fin, pero yo siempre voy a estar ligado a Angélica, toda mi vida”, comentó.

“Angélica es mi socia en varias cosas que tenemos juntos y es la madre de mi hija. Entonces, siempre va a haber una relación”, agregó.

El actor chileno mencionó que no hay un apuro por formalizar el divorcio. “No sé, todavía no está ese apuro, no es algo que hemos conversado. Seguramente va a pasar. Hemos hablado de separar cosas, pero como que las cosas que tenemos en común funcionan”, afirmó.

Impacto en nuevas relaciones

Paula Mercado, co-conductora del programa, le preguntó a de la Fuente si su situación marital era un obstáculo en sus nuevas relaciones. Cristián respondió que ha tenido experiencias en las que sus parejas le preguntaron por qué no se había divorciado.

“Bueno, porque es un proceso”, aclaró, reconociendo que el proceso de separación y divorcio puede ser complicado y emocionalmente desgastante. El actor también reflexionó sobre el dolor que puede surgir tras una ruptura. “En una ruptura, y sobre todo cuando alguien hizo daño, en el otro lado hay dolor, hay rabia, hay desilusión, hay tristeza, todo y no es bueno empezar a divorciarse ahí”, comentó.

De la Fuente también se refirió a la formalización del divorcio y sus implicancias. “Firmó el papel y la relación va a seguir siendo la misma. Si yo firmara un papel y nos vemos nunca más en la vida, el papel tiene una significancia (...) pero firmamos el papel e igual vamos a hablar de Laura, vamos a ver esto (...) Uno también trata de llevársela bien”, sentenció.