Daniel Fuenzalida celebró los 81 años de su amigo Claudio: el conductor de Uber con quien se hicieron inseparables

Daniel Fuenzalida, el animador chileno, conocido popularmente como “Huevo”, sorprendió este lunes a sus seguidores con un emotivo mensaje de cumpleaños dedicado a Claudio Pizarro, su entrañable amigo y quien fue su conductor de Uber, que este lunes cumplió 81 años.

“Hoy está de cumpleaños este Sr @viejodeluber que quieren que les diga, un weon (con cariño) extraordinario!!”, escribió Fuenzalida en sus redes sociales, quien en una ocasión anterior contó cómo se conocieron en 2018. “Lo conocí hace 5 años, lo tomé haciendo Uber, desde ahí nos hicimos amigos e inseparables”.

“Siempre pienso que mis papás y el destino lo hicieron llegar a mi vida , ha sido un ser extraordinario , nos hemos acompañado en todo, en momentos muy lindos y otros más tristes y de preocupación”, añadió, en referencia al momento en que conoció a Claudio, el que coincidió tras la muerte de ambos padres del animador.

Fuenzalida concluyó su saludo con cariño: “Un abrazo grande en este cumple viejo, un muy feliz 81 años y que sean muchos más con más aventuras y vivamos la vida a concho!! Te quiero mucho!!”.

La historia detrás de su amistad

La historia de esta amistad comenzó cuando Daniel tomó un Uber conducido por Claudio, entonces de 73 años. “La primera vez que me subí a su auto me contó un chiste muy fome, tan fome que me dio risa. Luego yo le conté otro, y así comenzamos a conversar”, contó el animador en una entrevista con Las Últimas Noticias.

Durante ese primer trayecto, Claudio le relató su experiencia de vida: había superado el cáncer tres veces y trabajaba como conductor para ahorrar dinero y llevar a su familia de vacaciones. “Eso, junto con su historia de vida, me impresionó mucho. Fue imposible no pedirle su número y volver a llamarlo para viajes directos”, recordó Fuenzalida.

La conexión se profundizó tras la muerte del padre del animador. “Con la muerte de mi papá nos hicimos inseparables. Estuvo todo el tiempo conmigo”, relató. “Cuando tuve situaciones complicadas, le decía: ‘Viejo, juntémonos a un café‘, y ahí estaba. Es un apoyo constante”.

