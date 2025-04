El día que Cathy Barriga rompió protocolos por una foto con el Papa Francisco

La comunidad católica está de luto con el fallecimiento del Papa Francisco la mañana de este lunes de Pascua. Poco después de su aparición en la misa en el Vaticano, se confirmó su muerte a los 88 años debido a un derrame cerebral y una insuficiencia cardiaca irreversible.

Desde el programa “Hay que decirlo”, recordaron su mediática visita en el año 2018 cuando el sacerdote entonces recorrió as ciudades de Santiago, Temuco e Iquique.

Varias personalidades chilenas tuvieron la oportunidad de acercarse, entre estas la entonces alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien logró algo de pocos: una selfie con el Papa.

Cathy Barriga y su encuentro con el Papa Francisco en su visita a Chile. Youtube "Hay que decirlo"

“La verdad bien emocionante. Primero se me apretó el corazón cuando entró en el Papamovil y vi a los jóvenes con euforia, la verdad un momento mágico, se me apretó el corazón... luego me relajé un poquito más y junto a mi marido bueno me acerqué, yo tenía la idea de hacer esta selfie de antes”.

La entonces alcaldesa de Maipú, en la actualidad cumpliendo arresto domiciliario nocturno, siguió relatando la experiencia y el momento en el que interactuó con el Papa Francisco.

“Le pregunté primero al Santo Padre si podíamos hacer una foto con los jóvenes, él sabía perfectamente porque puso una sonrisa, y salió a la primera porque a uno siempre se le corre...”

Para la entonces edil, el acercamiento con el Papa Francisco tuvo un significado especial. “Es una persona que con el contacto visual que uno tuvo el privilegio de tener, muy transparente, muy sencillo, yo encuentro que es admirable también por la edad que tiene, en ese momento al mirarlo, esa conexión mágica fue de segundos pero se alargaba en el tiempo”.

El Papa Francisco visitó Chile en 2018, cuando entonces fue recibido por la mandataria Michelle Bachelet.

Fueron tres días donde visitó la tumba del obispo Enrique Alvear, también estuvo en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín y oficializó la “Santa Misa por la Paz y la Justicia” en el Parque O’Higgins.