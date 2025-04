“Fue un linchamiento, me sentía como en la plaza”: Francisco Kaminski recordó el difícil inicio de su relación con Camila Andrade tras cumplir un año

Asegurando que “si tuviera que pasar lo que pasé otra vez, por lo que tengo hoy, lo haría”, el conductor de radio y televisión Francisco Kaminski, se refirió al difícil inicio de su relación con Camila Andrade, la que comenzó tras el bullado término de su matrimonio con Carla Jara en medio de rumores de infidelidad de su parte.

Kaminski habló de todo lo que vivió en ese momento, cuando fue abiertamente criticado y “funado”, en una conversación con Iván Martínez, en el programa “¿Dónde están los emprendedores?" de Tevex.

"Fue un momento muy duro, nunca lo había vivido, y no me explico todavía por qué lo viví si no he matado a nadie, no he estado preso. Sin duda fue un linchamiento, me sentía como en la plaza, donde todos me podían escupir y tirar una piedra”, comenzó señalando Francisco Kaminski.

Luego, añadió que “aguanté lo que había que aguantar, viví lo que tenía que vivir, y por respeto muchas veces callé cosas importantes, por ser educado, y esperé el momento adecuado para volver a hablar”.

“Nadie se quería juntar conmigo”

En medio de la conversación, Kaminski recordó también que se quedó sin trabajo, añadiendo que “nadie se quería juntar conmigo, entonces había que reinventarse rápido porque hay que seguir pagando cosas. Hay personas investigadas por la justicia, condenadas, y no han sido tan juzgadas como yo por un tema personal. El pensar positivo, ser sincero con uno mismo, valiente, obliga a que uno se transforme rápido, y se reconvierta”.

“Me enamoré como le pasa a muchas personas, no encuentro que mi caso sea muy particular, agradezco por la pareja que tengo, se pudieron hacer mejor las cosas, obviamente, pero yo no vivo de la opinión de los demás, sigo adelante igualmente”, explicó Kaminski.

En ese sentido, aseguró que “no me arrepiento de lo que pasó, al contrario agradezco la persona que tengo al lado. La gente se da cuenta que esto no era un juego, que era amor en serio, además tengo excelente relación con mi hijo Mariano actualmente”.

El conductor señaló que “nunca pensé en matarme, sí se me pasó por la cabeza irme del país, dejar todo botado ya que prendía la televisión y ahí estaban pelándome, en redes sociales hablaban mal de mí, pero seguí adelante por mi pareja y por mi hijo”.

Francisco Kaminski apuntó que “la televisión carece mucho de profesionalismo y tiene harto cartuchismo, donde me sacaron por un tema personal; en cambio la radio me apoyó en todo momento, hoy estoy lleno de auspiciadores y mi programa es líder del horario”, cerró.